نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول كريم الفازلين لإزالة الجفاف والتقشف من البشرة والجسم كله في 30 دقيقة في المقال التالي

سوف نقوم بتقديم طريقة عمل كريم لعلاج التقشف بطريقة طبيعية وسهلة للغاية وغير مكلفة، حيث تعاني الكثير من السيدات من التقشف المزعج،وذلك نتيجة التعرض لهواء جاف وبارد وغسل الأيدي المتكرر، واستخدام المطهرات والمنظفات كثيراً، ولكن استخدام المستحضرات التجميلية الخاصة بترطيب اليدين ربما تكون ذات تأثير قصير المدى، وذلك بسبب احتوائها على الكثير من المواد الكيميائية. طريقة عمل كريم التقشف يمكنك الآن صنع كريم لعلاج التقشف بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات متوفرة لديك في المنزل، وطريقة تحضيره كالآتي: المكونات: كوب واحد من دقيق الأرز.

ربع كوب من خل التفاح.

2 ملعقة من العسل الأبيض.

نصف كوب من عصير التفاح. طريقة التحضير والاستخدام: يتم إحضار وعاء مناسب وإضافة كلا من دقيق الأرز، والخل، وعصير التفاح، والعسل ويتم خلطهم جيداً حتى الحصول على قوام سميك متجانس يشبه العجينة.

ثم يتم وضع المنطقة المصابة بالتقشف في الماء الدافئ لمدة عشر دقائق، ثم يتم إخراجها وتجفيفها جيداً ووضع العجينة عليها ويتم تدليكها بشكل دائري لمدة خمس دقائق.

يجب تكرار هذه الطريقة 4 مرات أسبوعيا لمدة شهر كامل، وسوف يتم ملاحظة الفرق الكبير. التخلص من التقشف باستخدام ماء الورد اصنعي بنفسك أسهل وصفة فعالة في التخلص من التقشف، وطريقة تحضيرها كالتالي: المكونات: ربع كوب من ماء الورد.

ربع كوب من الجلسرين. طريقة التحضير والاستخدام: يتم إحضار وعاء مناسب ووضع بداخله الجلسرين وماء الورد ويتم خلطهم جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.

يتم تدليك المنطقة المصابة وذلك قبل النوم مباشرة، كل يوم ولمدة أسبوع واحد، وسوف يتم التخلص من التقشف باذن الله. طريقة عمل كريم الفازلين للقضاء على التقشف أصبح الآن من السهل صنع كريم الفازلين في المنزل، وطريقة تحضيره كالآتي: المكونات: ملعقتان من الفازلين.

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتين من النشا. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء مناسب يتم خلط جميع المكونات جيداً حتى تمام التجانس.

يتم غسل المنطقة المصابة بالتقشف وتجفيفها، ثم وضع طبقة من الكريم ويترك لمدة 30 دقيقة.

ثم يتم غسل المنطقة وتكرر هذه الطريقة يومياً لمدة أسبوع كامل. عمر شويل - جدة سحر مفعول كريم الفازلين لإزالة الجفاف والتقشف من البشرة والجسم كله في 30 دقيقة - ثقفني

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