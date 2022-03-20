بتتبيلة وخلطة المطاعم السرية طريقة تتبيلة السمك البوري على أصوله بطعم وريحة رهيبة

المأكولات البحرية من أهم الأطعمة الأساسية في حياة الإنسان، فهو يعتمد عليها بشكل كبير لأنها تمنح الجسم الكثير من الفوائد والفيتامينات ومن أهم الأنواع التي يحبها الكثير من الناس هو السمك البوري، الذي يتميز بطعمه الرائع، والان سوف نعرض لكم طريقة تتبيلة السمك البوري المميزة التي تعطيه الطعم والرائحة والتي سوف تنال إعجاب الجميع.

طريقة عمل تتبيلة السمك البوري المميزة

الكثير من ربات البيوت تحب السمك البوري وتحب تقديمه إلى أسرتهم، ويتم عمل السمك البوري بأكثر من طريقة منها المقلي والمشوي، وايضًا الصينية، ولكل منهم الطعم المميز، والتتبيلة الخاصة، وطريقة عمل افضل تتبيلة مميزة للسمك البوري هي كالاتي:

المكونات

كيلو من السمك البوري النظيف.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

رأس ثوم كاملة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة واحدة صغيرة من الكركم.

ملعقتين كبار من عصير الليمون.

حبتين من الطماطم مفرومة ناعمة.

حبتين من البصل متوسطة الحجم مفرومة.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

اربع ملاعق كبار من الكرفس المفروم.

زيت غزير للقلي.

كوبين من الدقيق الأبيض.

طريقة التحضير