نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة وخلطة المطاعم السرية طريقة تتبيلة السمك البوري على أصوله بطعم وريحة رهيبة في المقال التالي
المأكولات البحرية من أهم الأطعمة الأساسية في حياة الإنسان، فهو يعتمد عليها بشكل كبير لأنها تمنح الجسم الكثير من الفوائد والفيتامينات ومن أهم الأنواع التي يحبها الكثير من الناس هو السمك البوري، الذي يتميز بطعمه الرائع، والان سوف نعرض لكم طريقة تتبيلة السمك البوري المميزة التي تعطيه الطعم والرائحة والتي سوف تنال إعجاب الجميع.
طريقة عمل تتبيلة السمك البوري المميزة
الكثير من ربات البيوت تحب السمك البوري وتحب تقديمه إلى أسرتهم، ويتم عمل السمك البوري بأكثر من طريقة منها المقلي والمشوي، وايضًا الصينية، ولكل منهم الطعم المميز، والتتبيلة الخاصة، وطريقة عمل افضل تتبيلة مميزة للسمك البوري هي كالاتي:
المكونات
- كيلو من السمك البوري النظيف.
- ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.
- رأس ثوم كاملة.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة واحدة صغيرة من الكركم.
- ملعقتين كبار من عصير الليمون.
- حبتين من الطماطم مفرومة ناعمة.
- حبتين من البصل متوسطة الحجم مفرومة.
- ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- اربع ملاعق كبار من الكرفس المفروم.
- زيت غزير للقلي.
- كوبين من الدقيق الأبيض.
طريقة التحضير
- قبل البدء في عمل التتبيلة الخاصة بالسمك لابد من القيام بتنظيف السمك من القشرة الخارجية الموجودة على ظهر السمك.
- وايضًا قومي بفتح بطن السمك، وتنظيفه من الداخل وغسل بطنه جيدًا حتى تصبح بيضاء نظيفة.
- قومي بتصفية السمك من المياه تمامًا.
- وافركي بعد ذلك السمك بعصير الليمون المركز.
- بعد الانتهاء قومي بعمل التتبيلة الآن.
- احضري طبق مناسب أضيفي بداخله الملح، والفلفل الأسود، والكمون، والكركم، والكزبرة، ثم اخلطي المكونات مع بعض حتى تتجانس.
- أضيفي بعد ذلك البصل المفروم مع إضافة الثوم المفروم.
- أعيدي الخلط ثم أضيفي أيضًا الطماطم.
- اخلطي كل المكونات مع بعض جيدًا لكي تختلط مع بعض.
- أضيفي الكرفس مع الكزبرة الخضراء.
- بعد خلط كل المكونات أصبحت التتبيلة جاهزة.
- احشي بهذه التتبيلة بطن السمك من الداخل.
- بعد الانتهاء من كل الكمية بطني السمك بالدقيق الابيض.
- قومي بوضع مقلاة كبيرة واضيفي بداخلها الزيت الغزير.
- سخني الزيت ثم أضيفي له السمك، واتركيه على نار هادئه حتي يصبح ذهبي اللون.
- يمكن أخرجه وتصفيته جيدًا وتقديمه الان مع الارز بألف هنا وشفا.
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