الدكتور في بيتك.. المشروب المعجزة لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز وسرعة الحفظ وعلاج الزهايمر

مشروب لتقوية الذاكرة والتركيز وعلاج الزهايمر ، هناك الكثير من الأمور التي تحتاج التركيز مثل المذاكرة والعمل، ومع وجود فترة الدراسة تبحث العديد من الأمهات عن الوسائل التي تؤدي إلى زيادة الذاكرة والتركيز عند أبنائهم، وذلك من أجل زيادة قدراتهم الاستيعابية والتحصيل الدراسي بشكل جيد، كما يبحث العديد من الأشخاص عن مشروبات تعالج الزهايمر وزيادة القدرة على التركيز، ومن جانبه يعاني الكثير وخاصة كبار السن من قلة التركيز والنسيان، مما يجعلهم يشعرون بحالات من التوتر والإكتئاب خوفًا أن يصابون بالزهايمر مع مرور الوقت، وفيما يلي سنذكر أبرز المشروبات التي تعمل على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز والحد من مشكلة الزهايمر.

مشروب لتقوية الذاكرة والتركيز وعلاج الزهايمر

توجد بعض المشروبات التي تساهم في علاج الزهايمر وتقوية الذاكرة والتخلص من مشكلة قلة التركيز ومن أهم هذه المشروبات ما يلي:

يعمل الماء على زيادة التركيز وتنشيط الذاكرة، لذلك ينصح بتناول 8 أكواب من الماء يوميًا، ومن الجدير بالذكر أن الماء يساهم فى تحسين أداء الدورة الدموية، مما يجعل الدم يصل للمخ، وبالتالي زيادة معدل التركيز.

مشروب القرفة ، تم تحضير هذا المشروب بخلط ملعقتين من العسل الأبيض مع عودين من القرفة.

نضعهم في كوب به ماء ومن ثم نضعهم على النار حتى الغليان، نترك الخليط يهدأ قليلاً ثم نتناولها.

يعطي هذا المشروب للجسم الكثير من الطاقة والنشاط ويعالج مرض الزهايمر.

مشروب تقوية الذاكرة والتركيز والحفظ

مشروب الزنجبيل ، تم خلط ملعقة من الزنجبيل مع ملعقة من اللبان الدكر وحبة البركة والعسل.

نقوم بغلي الخليط على النار لمدة دقيقتين

نترك الخليط حتى يبرد ويتم تناوله على الريق يومياً.

يعمل الزنجبيل على التخلص من الزهايمر وزيادة التركيز وذلك لإحتوائه على مضادات للأكسدة.

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات التي تقوي الذاكرة وتزيد التركيز، حيث أنه يحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين الذي يعمل على التخلص من بعض الأمراض ومنها الزهايمر.

عصير البنجر

يحتوي البنجر على نسبة عالية من الحديد وبعض الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، يعمل البنجر على زيادة نسبة التركيز، ومن الجدير بالذكر أنه يساهم في تدفق الدم والأكسجين للمخ مما يساعد على التركيز بشكل أفضل، ويمكن تناول البنجر بمفرده أو وضعه على السلطة الخضراء، أو ضربه في الخلاط مع بعض الفواكه كالفراولة أو البرتقال.