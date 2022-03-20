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عمل الحمام الكداب، في الآونة الأخيرة، قد مرت البلاد بظروف صعبة للغاية، التي أدت إلى تدهور الاقتصاد فيها، مما نتج عن ذلك صعوبة تناول الأشخاص لوجبة الحمام، لذلك قاموا باختراع وجبة جديدة تدعى الحمام الكدب، فهي عبارة عن أوراك من الدجاج لا يوجد فيها عظام، طريقة تجهيزها نفس طريقة عمل الحمام، لذلك فهي تعتبر من أهم الوجبات التي تتمتع بالطعم اللذيذ، فقد وجدا على مواقع التواصل الاجتماعي البحث عن طرق تحضير هذه الوجبة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بأبسط الطرق. عمل الحمام الكداب ست حبات أفخاذ من الدجاج لا يوجد بها أي عظام.

أثني كوبا من الأرز.

أثني حبة بصل متوسطة.

كمية من الملح والفلفل.

نصف معلقة من القرفة.

أثني معلقة من الخل الأبيض.

ملعقة أو أقل من عصير الليمون.

ورق زبدة فويل.

سلامة أسنان.

ملعقة من كل من صلصة وسمن والزيت طريقة تحضير الحمام الكدب يجب نقع الأوراك أولا في الماء والخل وأيضا عصير الليمون، لمدة من الوقت تصل إلى خمس عشر دقائق.

تشطف بعد ذلك بالماء جيدًا، حتى التخلص من أي روائح زفرة فيها.

تقشر البصلة، ويوضع على الأوراك ماء فقط، وتتبل بالملح والفلفل والقرفة وأيضا شطه على حسب الرغبة الشخصية.

ينقع الأرز لمدة تصل إلى ربع ساعة ثم يغسل.

يضاف عليه البصل المفروم والتوابل وملح وفلفل.

يتم فرد كل ورك من الدجاج على ورق الزبدة، ثم يوضع كمية من الأرز بداخلها، ويلف الورك عليه، لكي يعطي شكل أسطواني.

يتم تغليفه باستخدام سلامة الأسنان.

يلف بعد ذلك بورق فويل أعلى ورق الزبدة، ويتم تغليف أطرافه جيدًا.

يضاف ماء في إناء على النار وعندما تغلي يوضع فيها أورام الدجاج.

تترك لمدة عشر دقائق تغلي، ثم على نار هادئة وتركها على النار نصف ساعة، حتى تنضج.

ترفع من على النار وتترك حتى تبرد ثم يزال من عليها الورق.

تدهن من الخارج بكل من الصلصة والفلفل.

تحمر بعد ذلك على الشواية في طاسة من أعلى بالزيت والسمن.

يتم تصفيتها وتصبح جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة لو عندك أوراك فراخ تعالى أقولك على طريقة عمل الحمام الكداب مش هتبطلى تعمليه طعمة خطير جدا هيعجب عائلتك جدا - ثقفني

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