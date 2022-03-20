طريقة عمل التنت الخوخي في البيت بمكونات بسيطة لخدود وشفاه بلون رائع وطبيعي

طريقة عمل التنت الخوخي من أكثر طرق عمل مستحضرات التجميل الطبيعية التي يتم البحث عنها بصورة مستمرة لمحبات العناية بأنفسهن، وذلك لأن مورد الخدود يضفي على الشفاه والخدين درجة اللمعان والترطيب المطلوبين دون أن يكون هناك تدخل لأي مادة كيميائية ضارة بالشفاه أو الخدين، وهذا ما سنقوم بعرضه بشكل مفصل داخل هذا المقال.

طريقة عمل التنت الخوخي

إليكم أهم المعلومات التي تخص طريقة تحضير التنت الخوخي بهذا الشكل الآتي ذكره:

المكونات

ملعقة كبيرة من بودرة الجزر، ويمكن استبدالها بلون طعام برتقالي متوفر في محلات العطارة.

وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من شمع النحل.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

كبسولة فيتامين E.

كبسولة فيتامين C.

طريقة عمل التنت الكريمي

في بداية الأمر نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من شمع النحل وزبدة الشيا داخل وعاء عميق، ومن ثم نقوم بتقليبهم بصورة مستمرة، وبعدها نقوم بتسخينهم على النار بدرجة حرارة متوسطة.

ومن الأفضل أن نقوم بإذابة المكونات مع إضافة كبسولة من فيتامين E وC داخل المايكرويف، لكن يجب الحذر من تسخين المكونات بشكل أكبر.

وبعدها لابد أن نقوم بخلط المكونات بصورة أكبر، وذلك حتى نتحصل على قوام متجانس وكريمي.

ثم تأتي خطوة إضافة بودرة الجزر مع الخليط الكريمي.

ومن بعدها نقوم بترك الخليط لفترة زمنية تقدر بحوالي ربع ساعة على أقل تقدير ليبرد.

وبعدها نقوم بوضع الخليط داخل وعاء، ويفضل أن نضعه داخل العصا المخصصة لأحمر الشفاه.

ومن بعد أن نترك التركيبة تبرد لمدة أطول، فهذا سيجعلنا نلاحظ الخليط قد تجمد أكثر، وبالتالي يكون جاهزًا للاستعمال.

يتم استعمال المورد الخوخي على الشفاه والخدين بكمية قليلة للحصول على لون طبيعي رائع، كما أن له العديد من الفوائد الصحية للبشرة نظراً لمكوناته الطبيعية والتي تمنح الترطيب العميق.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض كافة الأمور التي تخص طريقة عمل التنت الخوخي، حيث وجدنا أن هناك فئة كبيرة من الناس تجهل خطوات تحضير التنت الخوخي، والذي لديه دورًا سحريًا في ترطيب الشفاه والتخلص من أبرز المشاكل التي دائمًا ما تواجها بصورة طبيعية.