خطوات إعداد الكريم كراميل بالمنزل مثل المحلات وأحلي الحلويات الرمضانية

خطوات إعداد الكريم كراميل، يعتبر الكريم كراميل من الحلويات الباردة ويحبها الكثير والكبير قبل الصغير وبشكل خاص الأطفال، ويعتبر الكريم كراميل من ألذ الحلويات وتمتاز بمذاقها المميز.

وإعداد الكريم كراميل بالمنزل من أسهل ما يكون فهناك أكثر من طريقة لإعداده فبدلا من شرائه جاهز سنعرض طرق إعداده بكل سهولة.

خطوات إعداد الكريم كراميل الجاهز

الكريم كراميل يعد من أجمل الحلويات وألذها وهي مفيدة أيضا وذلك لاحتوائها على الحليب المفيد جدا لعظام الأطفال وهي حيلة ذكية لإعطاء الأطفال الحليب دون معاناة أو مجهود المحايله.

طريقة عمل الكريم كراميل الجاهز

مكونات الكريم كراميل

علبة كريم كراميل الجاهزة. كوبان من الماء البارد. ربع كوب سكر. خمسة ملاعق كبيرة حليب بودر.

خطوات تحضير الكريم كراميل

نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع به الحليب البودر وعبوة الكريم كراميل الجاهزة.

نضع الوعاء على النار بدرجة حرارة متوسطة ويقلب جيدا حتى يغلي.

نضيف السكر ويقلب الخليط جيدا حتى يختفي السكر.

يصب الكراميل الموجود بالعبوة بقوالب التقديم.

يترك حتى يغلي الكريم كراميل يصب فوق الكراميل.

توضع القوالب في الثلاجة وبعد أن يتماسك يقدم باردا.

وصفة لإعداد الكريم كراميل بالمنزل

هناك طريقة أخري لإعداد الكريم كراميل بالمنزل بمكونات بسطية ومتوفرة بالمنزل، وتلك الوصفة على طريقة الشيف غادة التلي، وفيما يلي نوضح الخطوات

مكونات بودرة الكريم كراميل

عشر ملاعق كبيرة سكر للكراميل. لتر حليب. سبع بيضات متوسطة الحجم. نصف كوب سكر.

خطوات إعداد الكريم كراميل بالمنزل