يا نعمة يا غريبة طريقة عمل الغريبة بتاعت زمان على أصولها مش هتشقق معاكى طعمها روعة

طريقة عمل الغريبة بتاعت زمان، يفضل الكثير من ربات البيوت تجهيز بعض المخبوزات والحلويات في المنزل، ذلك لعدة أسباب التي منها الحفاظ على مصروف البيت أي مساعدة زوجها بطريقة غير مباشرة، أيضا بسبب أنها أنقى وأفضل من المصنوعة في المحلات، مما أدى ذلك إلى وجود المزيد من هذه الكلمات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل معرفة الطرق المختلفة لعمل المعجنات، التي كان منها كيفية عمل الغريبة بالمنزل.

طريقة عمل الغريبة بتاعت زمان

يتم عمل الغريبة في المنزل بمكونات اقتصادية ومتوفرة في كل منزل وهي كالتالي:

مكونات عمل الغريبة

تجهيز أربعة أكواب من الدقيق الناعم.

أثنى كوب من السمن السائح.

تجهيز كوب واحد من السكر الناعم.

تجهيز رشه من الملح.

كمية من المكسرات حسب الرغبة الشخصية.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة من الفانيليا صغيرة.

صينية.

خلاط كهربائي.

طريقة تحضير الغريبة