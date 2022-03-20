يا نعمة يا غريبة طريقة عمل الغريبة بتاعت زمان على أصولها مش هتشقق معاكى طعمها روعة

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طريقة عمل الغريبة بتاعت زمان، يفضل الكثير من ربات البيوت تجهيز بعض المخبوزات والحلويات في المنزل، ذلك لعدة أسباب التي منها الحفاظ على مصروف البيت أي مساعدة زوجها بطريقة غير مباشرة، أيضا بسبب أنها أنقى وأفضل من المصنوعة في المحلات، مما أدى ذلك إلى وجود المزيد من هذه الكلمات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل معرفة الطرق المختلفة لعمل المعجنات، التي كان منها كيفية عمل الغريبة بالمنزل.
طريقة عمل الغريبة بتاعت زمان
يتم عمل الغريبة في المنزل بمكونات اقتصادية ومتوفرة في كل منزل وهي كالتالي:
مكونات عمل الغريبة
- تجهيز أربعة أكواب من الدقيق الناعم.
- أثنى كوب من السمن السائح.
- تجهيز كوب واحد من السكر الناعم.
- تجهيز رشه من الملح.
- كمية من المكسرات حسب الرغبة الشخصية.
- بياض بيضة واحدة.
- ملعقة من الفانيليا صغيرة.
- صينية.
- خلاط كهربائي.
طريقة تحضير الغريبة
- في إناء فارغ يتم وضع السمن، ويخفق حتى يتغير لونه إلى اللون الأبيض.
- يضاف كمية السكر، مع التقليب الجيد حتى الامتزاج سويًا.
- يمكن استخدام المضرب الكهربائي بدلًا من اليد في خفق هذا.
- يضاف الدقيق بالتدريج على الخليط مع التقليب، حتى تصبح عجينة هشه ومتماسكة.
- يضاف بعد ذلك بياض البيضة على الخليط، مع استمرار العجن للعثور على عجينة متماسكة.
- بعد الانتهاء من ذلك، يتم تشكيل العجينة إلى مجموعة من الكرات صغيرة الحجم.
- كذلك يتم الضغط عليها من عند المنتصف بالإبهام ، ويوضع مكان المنطقة المضغوطة التزين المراد استخدامه
- مثل المكسرات أو الفستق أو الفول السوداني أو غير ذلك حسب الرغبة.
- تجهيز صينية .
- يجب وضع الغريبة واحدة تلو الأخرى في الصينية ووضعها في الفرن.
- كما يجب قبل إدخال الصينية للفرن، أن يتم ضبط الفرن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية.
- تترك الصينية داخل الفرن لمدة من الزمن تصل إلى خمسة عشرة دقيقة.
- عندما تأخذ الغريبة اللون الذهبي، يتم إخراج الصينية من الفرن.
- يجب تركها حتى تبرد.
- تنقل إلى الأطباق بشكل جميل ومنسق، وتقدم لأفراد الأسرة وكذلك يتم تقديمها للضيوف وفي المناسبات، وبالهنا والشفا لكم.
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