نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهرمان يا فول … طريقة عمل الفول المدمس من غير ما يسود منك وطريقة تحضير ألذ طبق فول بالطماطم روعة في المقال التالي

عمل الفول المدمس من غير ما يسود منك، يعتبر الفول المدمس من أفضل وأشهى الأكلات عند المصريين، فمن أكثر المقولات التي قيلت عنه عند المصريين، أن الفول يسند القلب، ذلك لاحتوائه على العديد من الفوائد على جسم الإنسان، فهو يعد من أهم البقوليات الغنية بكل من الأملاح المعدنية مثل الحد والفسفور، والبروتينات، لذا هذا يعد سبب كاف لتناوله بكثرة في كل من وجبة الإفطار وفي وسط أيام الأسبوع وفي شهر رمضان. عمل الفول المدمس من غير ما يسود منك دايما يفضل بعض الناس السحور فى شهر رمضان بطبق الفول ونحن قدمنا لكم كيفية تحضيره الفول المدمس نصف كيلو من حبات الفول.

فص واحد من الثوم.

حبة واحدة متوسطة من الطماطم.

ملعقة طعام من ألطحينه.

كمية من عصير الليمون.

ملعقة متوسطة من الكمون المطحون.

رشه من الملح الناعم.

ملعقة طعام من الزيت. طريقة تحضير الفول المدمس ينقى أولا الفول من أي أوساخ أو قش أو بعض الكسور منه، حتى ينظف جيدًا.

من أي أوساخ أو قش أو بعض الكسور منه، حتى ينظف جيدًا. يحضر إناء عميق، يوضع فيه كمية الفول، ويوضع عليه الماء حتى ينقع ليلة كاملة.

يرفع الفول من الماء، ثم يوضع داخل حلة الضغط مع كمية من الماء حتى يتغطى الفول بالماء.

ترفع الحلة بعد ذلك إلى نار متوسطة.

يضاف كل من الطماطم وفص الثوم إلى الحلة، لكي تعطي مذاقا جيد للفول.

يترك على النار حتى يستوي، ويصبح لين.

عند التقديم، يخرج كمية من الفول الموجود في القدر، ويوضع بعد ذلك في طبق.

يضاف إلى الطبق كل من الملح والزيت والطحنية والكمون.

يقلب خليك الفول جيدًا.

يفضل تقديم الطبق مع حبات من الطماطم أو الخيار، لكي تصبح وجبة متكاملة. طريقة عمل الفول بالطماطم كمية من الفول المدمس.

حبة واحدة من الطماطم.

بصلة مقطعة.

أثني فص ثوم مفروم.

كمية من فلفل رومي على هيئة قطع.

ملعقة من الصلصة كبيرة.

كمية من الزيت، وكمية من الملح والكمون. طريقة تحضير عمل الفول بالطماطم توضع مقلاة واسعة على النار، يوضع فيها كمية من الزيت، يترك حتى يسخن.

يضاف عليه البصل ويقلب جيدًا حتى يصبح لون البصل ذهبي.

ويضاف عليه كل من الثوم والفلفل، مع الاستمرار في التقليب.

يضاف عليه مكعبات من الطماطم مع الاستمرار في التقليب.

يترك الخليط على نار هادئة حتى الغليان، لمدة تصل إلى خمس دقائق.

ومن هنا يكون الفول جاهز للتقديم، حيث يعرف منه في الطبق، وبالهنأ والشفاء. عمر شويل - جدة كهرمان يا فول ... طريقة عمل الفول المدمس من غير ما يسود منك وطريقة تحضير ألذ طبق فول بالطماطم روعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كهرمان يا فول … طريقة عمل الفول المدمس من غير ما يسود منك وطريقة تحضير ألذ طبق فول بالطماطم روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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