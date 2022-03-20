مقشر منزلي قوي واحصلي على بشرة موحدة اللون خالية من الجلد الميت والبقع

سوف نقوم في هذا المقال بتقديم طريقة تحضير مقشر منزلي قوي في المنزل، حيث أن التقشير يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة من خلال حبيبات وجزيئات صغيرة، فدائماً ما تبحث العديد من السيدات عن نعومة ونضارة البشرة لذا يجب استخدام مقشر الوجه مرة أسبوعياً للعناية بالبشرة وجعلها أكثر جمالاً.

مقشر منزلي قوي

اصنعي بنفسك مقشر طبيعي قوي للوجه بكل سهولة، وطريقة تحضيره كالآتي:

مقشر طبيعي للجسم باستخدام الشوفان

يتم وضع كوب من دقيق الشوفان في وعاء ويضاف إليه كمية من الماء الدافئ.

ويتم استخدامه على البشرة خلال ثلاثون دقيقة ثم يتم غسل البشرة بالماء ويتم تجفيفها بمنشفة ناعمة.

ويمكن تكرار هذه الطريقة يومياً قبل النوم حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.

مقشر للجسم ومبيض في المنزل

يتم إحضار وعاء صغير ويوضع بداخله ملعقتين من صودا الخبز والقليل من الماء ويتم خلطهم جيداً.

حتى الحصول على قوام عجينة من السهل فردها على الجسم واليدين.

ثم يتم وضعه على الأماكن المُراد تفتيحها والتدليك برفق بحركات دائرية.

لا يصلح هذا المقشر لصاحبات البشرة الحساسة ولا يمكن استخدامه للوجه

أفضل سكراب للجسم في البيت

في وعاء مناسب يتم خلط ملعقتين من دقيق اللوز أو اللوز المطحون مع كمية من ماء الورد جيداً.

حتى الحصول على خليط ذات قوام يشبه المعجون يسهل فرده.

ثم يتم وضعه على الوجه ويشطف بالماء.

سكراب للجسم للتبيض

يتم خلط ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند مع ملعقتين كبيرتين من السكر ويتم خلطهم جيداً.

ثم يتم استخدامه بوضعه على الوجه أو البشرة مع التدليك برفق بحركات دائرية لمدة دقيقة واحدة.

ثم يتم غسل الوجه جيداً بالماء الدافئ.

سكراب لتفتيح وتنعيم الجسم

في وعاء مناسب يتم وضع كلا من ربع كوب من السكر البني، وثمن كوب من زيت الزيتون وملعقتين صغيرتين من بودرة الكاكاو الخام، مع وربع ملعقة من الفانيليا.

وخلطهم جيداً ثم بعد ذلك يوضع على الوجه ويتم تدليكه بحركات دائرية لمدة دقيقة.

ثم يترك على الوجه لمدة عشر دقائق ثم يشطف بالماء الدافئ.

في الختام نكون قد انتهينا من شرح مبسط لكيفية تحضير مقشر منزلي قوي في دقائق معدودة بطريقة سهلة وبسيطة، بمكونات متوفرة لديك في المنزل حتى تحصلي على بشرة ناعمة ونضرة ومتجددة دائماً.