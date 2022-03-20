نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل سحري لتبيض الاسنان في 5 دقايق بوصفات طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات لتبيض تصبغات الأسنان والجير والبقع الصفراء، يبحث العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي على طرق لتبيض الأسنان وإزالة الجير منها لإن الحصول على أسنان بيضاء ونظيفة مهمة للحصول على إبتسامة ساحرة ووجها مشرق.

ولكن العديد منا يعانى من تصبغات الأسنان والجير والبقع الصفراء والسوداء، والتي تكون شكلها غير محبب للأشخاص، وقد يشمئز منها البعض الأخر ومن أسباب تراكمت الجير في المقام الأول هو بقايا الطعام والشراب التي تتفاعل مع مينا الأسنان وتسبب تراكم الجير على الأسنان، أما البقع الصفراء فتكون نتيجة للتدخين والمشروبات الساخنة كالشاي والقهوة وبعض العصائر الملونة، والتى تتسبب بتصبغ طبقة الأسنان باللون الأصفر.

أما البقع السوداء والتى تنتشر بكثرة في الأطفال تكون نتيجة تناول الأم الحامل لنوع معين من الأدوية التى تسبب الطبقة السوداء على الأسنان لدى الأطفال وأيضا يكون نتيجة لتفاعل الحديد الزائد في الجسم ويظهر على طبقات الأسنان، ولعلاج تصبغات الأسنان والجير والبقع الصفراء والسوداء، يمكنك الذهاب إلى طبيب الأسنان ويمكن إزالتها بطرق عدة منها الليزر والتبيض وطرق أخرى ولكنها تكون باهظة الثمن، ولذلك يبحث العديد من الأشخاص على طرق لتبيض الأسنان وإزالة الجير والبقع منها بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات إقتصادية، واليوم سوف نتعرف على بعض من هذة الطرق.

طريقة القرنفل وزيت الزيتون:

الكثير منا يعرف فوائد القرنفل للأسنان فهو مسكن طبيعى لألام الأسنان وهذا غير رائحته العطرية التى تنعش الفم وفعال للقضاء على بكتيريا الأسنان، نحضر وعاء صغير ونضع به معلقة صغيرة من القرنفل المطحون ومعلقة من زيت الزيتون ثم نمزجهم جيدا وبواسطة فرشة الأسنان نقوم بدعك الأسنان بالخليط جيدا ثم نقوم بغسل الأسنان بالماء الفاتر وتكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا لضمان افضل نتيجة.

طريقة السمسم لتبيض الأسنان وإزالة الجير والبقع منها:

يعتبر السمسم مطهر طبيعى للبكتريا وايضا مبيض للأسنان وعند خلطه بزيت جوز الهند المنعش لرائحة الفم فإنه يعطى أفضل النتائج، فى وعاء صغير نضع معلقتين من حبوب السمسم المطحون ومعلقة من زيت جوز الهند ونخلطهم جيدا حتى نحصل على شبه عجينة ونضعهم على الأسنان واللثة لمدة ثلاث دقاىق ثم نزيلها بالماء جيدا.

تبيض الأسنان بوصفة الليمون:

يعد عصير الليمون به خاصية فعالة في تبيض الأسنان طبيعيا، ولكن عند استخدام الليمون لتبيض الأسنان أتباع تلك الوصفة بالتفصيل، يجب عصر نصف ليمونة على فرشة الأسنان التي يتم استخدمها للشخص، ثم قومي بغسل أسنانك يوميا بالليمون صباحا ومساء وسوف تلاحظين الفرق خلال أسبوع، ولكن من يعاني من حساسية اللثة توخي الحذر وعدم استخدام تلك الوصفة.