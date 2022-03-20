وصفات من الشوفان للرجيم تساعدك على إنقاص وزنك بسهولة

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الشوفان من المأكولات الصحية الغنية بالمعادن والألياف، ويساعد على الشعور بالشبع، ويدخل في العديد من الأكلات المناسبة لإنقاص الوزن، واليوم سنقدم لكم عدة وصفات لأكلات من الشوفان بمكونات بسيطة موجودة في منزلك، فسنقدم شوربة من الشوفان وأيضا فطائر الشوفان الشهية. مكونات شوربة الشوفان بالخضروات ربع كوب من الشوفان.

كوب ونصف من الخضار المشكل، كالجزر والبسلة. والبطاطس والكورة

ملعقة من الزبدة.

ملعقة من الثوم المفروم.

ربع ملعقة من الفلفل الأحمر.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

2 كوب من الماء.

رشة ملح.

عصير ليمون للتقديم. طريقة تحضير شوربة الشوفان بالخضروات نضع الزبدة والثوم في مقلاة على نار متوسطة، نقلب جيدا، ثم نضع الشوفان ونقلب جيدا.

نضيف الخضروات مع التقليب المستمر، ثم نضيف الماء، ونترك المزيج يغلي حتى ينضج الخضار.

نضيف الملح والفلفل، ونرفع الشوربة من النار، وتقدم مع الليمون. مكونات فطيرة الشوفان كوب ونصف من الحليب.

2 بيضة.

نصف كوب لبن زبادي.

ملعقتان من الفانيليا السائلة.

2 كوب من الشوفان.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من الملح.

2 كوب من الكرز الأحمر بدون بذور.

نصف ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من الماء. طريقة تحضير فطيرة الشوفان نخلط كل من البيض والحليب واللبن معا، ونضيف الفانيليا، حتى نحصل على خليط سائل.

نضع الشوفان والبيكنج بودر والملح، ونخفق مرة أخرى حتى تتكون عجينة طرية.

نقوم بتسخين الوافل، ثم وضع كمية مناسبة من العجين، ونغلق عليها وتترك لمدة خمس دقائق حتى تنضج، ونكرر حتى تنتهي كمية العجين.

نضع الكرز في إناء على نار متوسطة، ثم نضع النشا مع الماء ونذوبه في طبق صغير.

نضيف النشا بالماء إلى الكرز، ونقلب حتى يغلي، ونحركه جيدا، ثم نرفعه من النار.

نضع الفطائر في طبق التقديم، مع وضع كمية مناسبة من صوص الكرز على وجه الفطيرة، ومن الممكن استخدام الفراولة بدلا من الكرز. مكونات شوربة الشوفان بالطماطم ثلاث ملاعق زيت زيتون.

كوب شوفان.

حبات من الطماطم مفرومة.

ملعقتان بصل مفروم.

فص ثوم مفروم.

كوبان ماء.

ربع كوب كزبرة.

ملعقتان من مرقة الدجاج.

نصف ملعقة من الملح. طريقة تحضير شوربة الشوفان والطماطم نضع الزيت في مقلاة، ونحمص الشوفان جيدا.

نطحن الطماطم مع الكزبرة والبصل والثوم والماء في الخلاط.

نضع خليط الطماطم مع الشوفان على النار، نتركهم حتى الغليان، مع وضع المرقة والملح.

نترك الشوربة على نار هادئة لمدة ربع ساعة وتقدم. عمر شويل - جدة وصفات من الشوفان للرجيم تساعدك على إنقاص وزنك بسهولة - ثقفني

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