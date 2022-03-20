الباستا فلورا بالمربى بالطريقة الأصلية والمقادير المظبوطة بطعم طري ولذيذ وبدون تكلفة

تبحث الكثير من السيدات عن حلويات جديدة وحديثة وغير مجربة بالنسبة لأبنائها ولكافة أفراد أسرتها، ومن أشهر تلك الحلويات الباستا فلورا بالمربى، واليوم وفي هذا المقال قررنا أن نوضح لكم أكثر من طريقة لعمل الباستا فلورا بالمربى بمكونات موجودة في كل منزل خطوات بسيطة لن تستغرق وقتًا طويلًا فتابعونا في هذا المقال.

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى

الباستا فلورا من الأطعمة التي تلجأ إليها الكثير من السيدات، فهي تحتوي على مكونات طبيعية ومفيدة للجسم ولا تحتوي على أي مواد حافظة أو مواد ضارة بصحة أفراد الأسرة أو الأطفال، وفيما يلي سوف نتعرف سويًا على المكونات أو طريقة التحضير:

مكونات الباستا فلورا بالمربى

250 جراما من الدقيق أو النخالة.

ثلاث بيضات.

نصف ملعقة صغيرة من جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة تحضير الباستا فلورا بالمربى