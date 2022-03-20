نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الباستا فلورا بالمربى بالطريقة الأصلية والمقادير المظبوطة بطعم طري ولذيذ وبدون تكلفة في المقال التالي
تبحث الكثير من السيدات عن حلويات جديدة وحديثة وغير مجربة بالنسبة لأبنائها ولكافة أفراد أسرتها، ومن أشهر تلك الحلويات الباستا فلورا بالمربى، واليوم وفي هذا المقال قررنا أن نوضح لكم أكثر من طريقة لعمل الباستا فلورا بالمربى بمكونات موجودة في كل منزل خطوات بسيطة لن تستغرق وقتًا طويلًا فتابعونا في هذا المقال.
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
الباستا فلورا من الأطعمة التي تلجأ إليها الكثير من السيدات، فهي تحتوي على مكونات طبيعية ومفيدة للجسم ولا تحتوي على أي مواد حافظة أو مواد ضارة بصحة أفراد الأسرة أو الأطفال، وفيما يلي سوف نتعرف سويًا على المكونات أو طريقة التحضير:
مكونات الباستا فلورا بالمربى
- 250 جراما من الدقيق أو النخالة.
- ثلاث بيضات.
- نصف ملعقة صغيرة من جوز الهند.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.
- 2 ملعقة صغيرة من السكر.
طريقة تحضير الباستا فلورا بالمربى
- في البداية يجب خلط المكونات السائلة مع بعضها البعض، بعد ذلك نضيف إليها السكر البودرة.
- بعدها نقلب البيض مع الفانيليا جيدًا ويضاف إلى الخليط السائل.
- بعد ذلك قومي بخلط كل من الدقيق أو النخالة مع البيكنج بودر مع حبيبات جوز الهند جيدا واتركيهما لمدة عشر دقائق فقط.
- بعد ذلك أضيفي الخليط السائل إلى الخليط الدقيق أقوم بتقلبها بواسطة ملعقة خشبية أو أي وسيلة لديك.
- بعد ذلك قومي يوضع الخليط في لفريزر لمدة ربع ساعة فقط، ولكن قبل ذلك يجب رفع جزء صغير منها لتزيين.
- في الخطوة التالية يجب تقطيع العجينة إلى جزئيين بعد إخراجها من لفريزر متماسكة في القوام وفرد جزء منها في صينية مدهونة بمادة دهنية، ولكن يراعى أن تكون بسمك 1 سنتيمتر فقط.
- وبعدها فرد العجين يرجى توزيع كمية المربى بأكملها على سطح العجينة لتغطيها تماما.
- بعد ذلك يفضل إحضار ملعقة من جوز الهند المبشور ووضعه فوق طبقة المربى هذه الخطوة سوف تعطي مذاقا مختلفا ولذيذا.
- بعد ذلك خذ القطعة أو الجزء الآخر من العجين ووضعها فوق المربى يمكنك تشكيل تلك القطعة بأشكال مختلفة.
- بعد الانتهاء من تحضير الباستا فلورا بالمربى يجب وضع الصينية بأكملها لمدة نصف ساعة فقط في الفرن الساخن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الباستا فلورا بالمربى بالطريقة الأصلية والمقادير المظبوطة بطعم طري ولذيذ وبدون تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.