ضاع عمرنا واحنا بنعمل بطاطس الشيبسي غلط جربي طريقة المصانع هيطلع مقرمش ولذيذ في 5 دقائق

بحبة بطاطس وكوب نشا عمل شيبسى المصانع الفاخر أن البطاطس الشيبسي من أفضل الوجبات التى يفضلها الكثير من الأطفال والكبار، تعمل الكثير من الأمهات على البحث عن طريقة لتكون البطاطس مقرمشة ولذيذة، بدلا من شراءها جاهزة وتكون مليئة بالمواد الحافظة الضارة لصحة الجسم وتؤدي إلى إصابة الأطفال بالكثير من الأمراض السيئة والمختلفة، لذا سنقدم لكم فيما يلي كيفية اعداد بطاطس شيبسى بكوب واحد من النشا، ويمكن عمل البطاطس بالطريقة التقليدية والحصول على أفضل النتائج أيضا حيث يفضلها الكثير من الأطفال والكبار .

بحبة بطاطس وكوب نشا عمل شيبسي المصانع الفاخر

تعتبر البطاطس من النباتات الطبيعية التى تضم العديد من العناصر الغذائية الهامة في تركيب جسم الإنسان ويوجد عدة طرق تستخدمها الأمهات للحصول على بطاطس شيبسي مقرمشة وسنقدم لكم افضل هذه الطرق وهى باستخدام كوب من النشا.

ستحتاج إلى 2 حبة من البطاطس الكبيرة.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

3 أكواب من الماء.

ونصف كوب من النشا.

طريقة التحضير

تقشير 2 حبة من البطاطس وغسلها جيدا بالماء

تقطيع البطاطس على شكل وحدات الشيبسي أو باستخدام ماكينة تحضير الشيبسي.

وضع البطاطس بوعاء به بعض الماء.

إضافة الملح والنشا بالكمية المذكورة أعلى على البطاطس.

ترك البطاطس بالاضافات لمدة نصف ساعة.

تصفية البطاطس جيدا من الماء ووضع مقلاة بها زيت على النار.

بعد تسخين الزيت نضع به حبات الشيبسي حتى يتحول لونه إلى الأصفر.

نقوم برفع البطاطس من الزيت المقلي ووضعها

في طبق التقديم بعد تصفيتها جيدا من الزيت.

فوائد البطاطس لبناء الجسم

تحتوى البطاطس على الألياف الغذائية التى تعطى إحساس بالشبع.

تستمر البطاطس في العديد من وصفات الطعام المختلفة.

البطاطس تساعد في تنظيم ضغط الدم بالجسم.

كما يعمل البوتاسيوم الموجود بالبطاطس على توسعة الأوعية الدموية بالجسم، وابقائها في حالة استرخاء.

كما يعمل البوتاسيوم الموجود بالبطاطس على توسعة الأوعية الدموية بالجسم، وابقائها في حالة استرخاء. تقي من الإصابة بالامساك.

تعمل على تنظيم حركة الأمعاء بالجسم.

تقي من خطر الإصابة بالعدوى.

تقليل من السعرات الحرارية المتناولة باليوم نظرا لأنه عند تناولها تعطى إحساس بالشبع .

تستخدم البطاطس في جميع الوجبات حتى يمكن طهيها مقلية أو مسلوقة أو مطبوخة.

بطاطس الشيبسي بدون زيت

لكي تحصلي على بطاطس شيبسي مثل المطاعم بسهولة بدون استخدام زيت وتكون مقرمشة يجب عليكي اختيار حبة بطاطس مخصصة للتحمير فقط ويجب أيضا وضع ملعقة من النشا حيث تساهم بشكل كبيرة جدا في عدم امتصاص الزيت وتجعل البطاطس مقرمشة مثل المطاعم بسهولة ويجب عليكي إذا اردتي إضافة البهارات أن تحضربها من العطار بنكهات مختلفة تكون على هيئة بودرة مثل نكهات الشطة والليمون ونكهات اخري مثل الجاهز

اسرار نجاح بطاطس الشيبسي

عليكي سيدتي إذا أردتي أن تحصلي على بطاطس شيبسي مثل الجاهز تماما أن تقومين باختيار بطاطس للقلي ويخب أن تكون خالية تماما من البقع أو العفن او السواد وايضا يجب عليكي أن تقومي بتقطيع البطاطس إلي شرائح رفيعة جدا وصغيرة حتي تساهم في عمل شيبسي المصانع الناجح كما يجب أن تقومي بشراء توابل من العطار حيث أنها تعطي مذاق رائع ولذيذ مثل الشطة والليمون والملح والفلفل لتعطي مذاق الجاهز تماما بدون اي مجهود