نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل اللذيذة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

كيكة قدرة قادر من أحلي وألذ أنواع الحلويات والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها بشكل كبير، وذلك لاحتوائها على الطعم والمذاق الرائع والمميز والذي انتشر في الآونة الأخيرة بشكل سريع وكبير، وهو من أهم وأحلي الحلويات التي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أطفالنا وأبنائنا، والتي يتم الإقبال على تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية ومفيدة بالمنزل لعمل ألذ وأحلي كيك قدرة قادر. طريقة عمل كيكة قدرة قادر ومكوناتها المكونات ثلاث بيضات.

معلقة خل كبيرة.

اثنين باكو فانيليا.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب كاكاو خام.

كوبان دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي. مكونات عمل الكراميل كوب سكر.

كوب ماء. مكونات عمل الكريمة ثلاثة ظرف كريم كراميل.

نصف كوب لبن بودرة.

ثلاث كوب حليب سائل. طريقة تحضير الكراميل نصف إناء عميق علي النار ثم نضع به كوب سكر ونضيف إليه كوب من الماء ثم ثلاث دقائق علي النار دون تقليب ثم نقوم بتقليبه بعد الثلاث دقائق.

نقوم بإحضار إناء بإحضار صينية متوسطة الحجم ونضع بها الكراميل بعد إنزاله من علي النار مباشرة. طريقة تحضير كريمة الكراميل نقوم بإحضار إناء نضع به ثلاث اظرف الكريم كراميل ثم نضيف إليه نصف كوب لبن بودرة ونضيف إليه ثلاثة أكواب الحليب السائل ونقلبه جيدا ثم نرفعه علي النار مع التقليب المستمر حتي يتقل الخليط.

نقوم بانزال الخليط من على النار ونضعه في صينية الكراميل الجاهزة. طريقة تحضير الكيكة نقوم بإحضار إناء عميق ونقوم به ثلاث بيضات ونضيف إليه ملعقة خل كبيرة ونضع به اثنين باكو فانيليا ونضربه بمضرب البيض جيدا، ثم نضيف إليه كوب سكر مع الاستمرار في ضرب الخليط بالمضرب الكهربائي ثم نضيف إليه نصف كوب الزيت ونصف كوب الكاكاو الخام.

مع الاستمرار في تقليب الخليط بالمضرب، ثم نضيف إليه كوبان الدقيق وملعقة البيكنج بودر ونقلبه جيدا بالمضرب، ثم نضيف إليه ربع كوب الماء المغلي مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط جيدا، وبعد نقوم بإضافة الخليط إلي صينية الكريم كراميل.

نقوم بإحضار صينية كبيرة وعميقة ونضع نصف الصينية بها ماء مغلي، ونضع بداخلها صينية الخليط،ثم نقوم بإدخالها إلي الفرن علي درجة حرارة 180درجة لمدة 45 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد نقوم نضعها في الثلاجة بدون ما نقلبها لمدة ثلاث ساعات.

وبعد إخراجها من الثلاجة نقوم بقلبها في طبق التقديم. عمر شويل - جدة أحلي كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل اللذيذة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل اللذيذة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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