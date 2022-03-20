طريقة عمل البهارات السبع في المنزل وصفة سحرية لن تتركها بعد اليوم جربي بنفسك

تعتبر التوابل والبهارات جزء أساسي في الأطعمة والبهارات، والتي تعطي للطعام مزاقا خاصا مثل البهارات السبع والتي تضاف على كثير من الوصفات وتعطي لها مزاقا للذيذا، وتعتبر من أكثر التوابل التي تعطي لكثير من الوجبات طعما مختلف، وحيث أن كثير من السيدات تقوم بشراء البهارات السبع دائما من العطار، ولكن يمكنك سيدتي صناعة هذه التوابل في المنزل وبمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتكون في نفس طعم ومزاق البهارات التي تباع لدي العطار ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة عمل البهارات السبع بمكونات متوفرة في كل المنازل وغير مكلفة.

مكونات تحضير البهارات السبع في المنزل

يمكنكم عمل البهارات السبع في المنزل بمكونات بسيطة وبأقل التكاليف، وفي نفس الوقت تعطي لكم نفس الطعم والجودة مثل البهارات التي تباع لدي العطار، لذلك سوف نوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها في النقاط التالية.

نصف كوب من الكمون المطحون.

نصف كوب من الفلفل الأسود المطحون.

خمسة ملاعق من القرفة المطحونة.

ثلاثة ملاعق من الحبهان.

عدد ٥ ملاعق من جوزة الطيب.

نصف كوب من الكزبرة.

نصف كوب من القرنفل يكون مطحون.

طريقة تحضير البهارات السبع في المنزل

وبعد أن تعرفنا معكم على المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا سوف نوضح لكم

طريقة التحضير بطريقة بسيطة موضحة في النقاط التالية.