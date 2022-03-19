طريقة عمل البسبوسة أحلى من المحلات بيتي طرية وهشة وبالمقادير المظبوطة

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشهية التي نحبها جميعًا فيحبها الأطفال والكبار وسوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة على طريقة الشيف ناديه السيد بطريقة مرملة ومتماسكة وتذوب في الفم بكل سهولة وأحسن من شرائها من الحلواني وموفرة أيضًا وبطريقة مضمونة بعيدًا عن بعض المحلات الحلويات التي لا تكون نظيفة في بعض الأحيان.

طريقة عمل البسبوسة

●٣ كوب من السكر.

●ربع كوب من الماء.

●ملعقتين كبار من السمنة.

●ملعقتين كبار من الزبدة.

●علبة من القشدة.

●كوب إلا ربع من الماء أيضًا.

●كوبين من السميد.

●ربع كوب من جوز الهند.

طريقة تحضير البسبوسة بطريقة شهية ولذيذة ومرملة

●نضع ربع كوب من الماء ونضيف إليه كوب من السكر في إناء واسع ونتركه على النار متوسطة حتى يتكرمل ونضيف إليه ملعقتين من السمنة وملعقتين من الزبدة ويتم التقليب على النار حتى تستوي

●نحضر المكونات الجافة نضع السميد وعليه جوز الهند المفروم ونخلطهم جيدًا ونضيف ربع كوب من الماء.

●نضيف المكونات التي تم تحضيرها على النار على المكونات الجافة مع التقليب برفق.

●نحضر صينية بسبوسة مقاس 30 وندهنها بالسمنة أو الزبدة ويتم وضع الخليط الذي تم تكوينه.

●يتم تسوية السطح من فوق ونمسح على الوجه بقليل من الحليب حتى يصبح لون البسبوسة مثل البسبوسة الجاهزة تمامًا.

●يتم تجهيز النار السفلية فقط ونضعها حتى تستوي ثم نشعل الشواية لتأخذ لون فقط.

●يمكن إضافة المكسرات مثل الفول السوداني والذبيب حسب الحاجة.

●وفي نفس وقت التسوية نقوم بتجهيز الشربات حتى تكون ساخنة.

طريقة تجهيز الشربات:-

▪︎نضع كوبين من الماء ونضيف إليهم كوبين من السكر على نار متوسطة ويمكن إضافة كيس من الفانيليا وعصرة ليمون ونتركهم ما يقارب 20 دقيقة.

▪︎وعندما تستوي البسبوسة نضع الشربات الساخنة فوقها مباشرة وبالهناء والشفاء.