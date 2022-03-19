الرمان فكرة هائلة واغلى من الذهب أول مرة تشوفيها اتحداكي هتقومي تعمليها حالا، على النار

الرومان يعتبر من الفواكه التي يفضلها العديد من الأشخاص فهو من الفواكه المفيدة بصورة كبيرة للغاية حيث ينصح العديد من الأطباء في جميع أنحاء العالم جميع الأشخاص الذي يعانون بفقر الدم من تناول الرومان أو عصير الرومان بشكل يومي حتى يتم تعويض الجسم الدم المفقود منه وهناك طريقة سهلة للغاية من أجل تسوية الرومان عن طريقة تحضيرها كصلصة مع العلم أن جميع خطوات تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية لذلك تابعوا معانا خلال السطور القادمة جميع الخطوات بالتفاصيل.

طريقة عمل دبس الرمان

أصبح دبس الرومان في الوقت الحالي يدخل في العديد من الوصفات المختلفة وبالطبع العديد من أنواع كثيرة من السلطة المميزة وتتكون مكونات دبس الرومان من :

أربع أكواب من عصير الرمان.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

كوب إلا ربع من عصير الليمون.

طريقة التحضير

أولا يجب عليكم مزج عصير الرومان مع عصير الليمون ويتم ضربهم بشكل جيد في الخلاط .

ثانيا يجب عليكم وضع السكر على الخليط ونستمر في التقليب.

ثم نقوم بوضع الخليط في وعاء على نار متوسطة إلى هادئة.

يجب أن يظل الخليط على النار حتى يتم تبخير نسبة الماء منه وبالطبع يبقي دبس الرومان فقط.

ثم يتم إطفاء النار ولا يستخدم وهو ساخن ويجب أن يبرد تماما.

طريقة عمل دبس الرمان الأصلي

نحضر عدد حبات من الرمان الطبيعي.

عصير نصف كوب من الليمون.

ملعقتين من السكر الناعم.

طريقة عمل دبس الرومان الأصلي