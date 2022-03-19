طريقة قلي البطاطس بدون نقط زيت فقط ضعي هذا المنتج وستتغير حياتك للأبد

البطاطس المقلية من الأصناف التي بعشقها الجميع ويضعوها على موائدهم دومًا، ولكن في المنزل دومًا ما تكون مليئة بالزيت وليست كالمطاعم مقرمشة، كما أن البطاطس من المواد الغذائية المفيدة للجسم والمغذية والتي من الممكن أن تدخل في أغلب أنواع الحميات الغذائية، ومن أجل سلامة وصحة أطفالك وأفراد أسرتك نقدم لكي الوصفة السحرية لعملها كأشهر المطاعم ذهبية ومقرمشة، وبخطوات سهلة وبسيطة فقط اتبعي الآتي.

طرق عمل البطاطس المقلية

الطريقة الأولى:

المكونات

دقيق

بطاطس

خل

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

بعد غسل البطاطس وتقطيعها إلى أصابع.

نضع في المياه مخلوطة بالخل.

تركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

تصفيتها من المياه.

إضافة التوابل عليها وتقليبهم جيدًا.

إضافة الدقيق بعد نخله تدريجيًا.

تقليبه حتى اختلاط المكونات.

في مقلاة نضعها على النار ونضع كمية صغير من الزيت.

وضع البطاطس.

انتظار احمرارها.

وضع بعض الملح والفلفل على البطاطس.

الطريقة الثانية

المكونات:

دقيق.

بطاطس.

خل.

ملح.

بابريكا.

بودرة ثوم.

فلفل أسود.

كمون.

طريقة التحضير

غسل البطاطس وتقشيرها وتقطيعها إلى أصابع.

نضع البطاطس في المياه مخلوطة بالخل.

تركها لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

تصفيتها من المياه.

إضافة بعض التوابل عليهم.

إضافة الدقيق تدريجيًا.

تقليبه حتى اختلاط البطاطس بالدقيق.

في مقلاة على النار نضع كمية من الزيت.

وضع البطاطس بها بعد وصول الزيت لدرجة حرارة 70 درجة مئوية.

انتظار احمرارها.

وضع بعض الملح والكمون على البطاطس أو حسب الرغبة.

نصائح عند قلي البطاطس

عند قلي البطاطس حاولي سيدتي أن تضيعها في مقلاة لها غطاء، وأن تكون على نار متوسطة وجربي أن تعطيها لون بسيط وإكمال قليها بعد أن تبرد فإن هذا يضاعف من إمكانية قرمشتها كما يحبها أفراد أسرتك.