نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق أسهل واسرع وجبة في الأوقات الحرجة في المقال التالي

فطيرة الطاسة من الفطائر السهلة والسريعة والتي يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل حيث تعتبر من الأطعمة التي يمكنكم تقديمها في وجبات الإفطار وبالطبع يمكنكم تقديمها بجانب الجبن والقشدة والمربي والحلاوة الطحينية أيضا وتعتبر من الوجبات السريعة للغاية في التحضير ولا تتطلب وقت كبير أيضاً من أجل التحضير فهي من الفطائر التي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة ولا حاجة إلى الفرن أيضاً لذلك تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل فطاير الطاسة بكل سهولة في المنزل. مقادير فطائر الطاسة يمكنكم عمل فطائر الطاسة بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية: 2.5 كوب دقيق.

1 بيضة.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة سكر.

1 كوب ماء.

كوب حليب.

رشه ملح.

5 ملاق كبيرة من الشبت المقطع طريقة تحضير فطائر الطاسة في المنازل بكل سهولة يمكنكم تحضير فطائر الطاسة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات السهلة والبسيطة الآتية: أولا نقوم بوضع بيضة واحدة في طبق واسع ثم نقوم بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت والسكر أيضاً وكوب من الماء وكوبين من الحليب ويتم التقليب بشكل جيد حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

ثم يتم سكب هذا المزيج السابق في الدقيق ويجب عليكم التقليب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها ويجب عليكم خلط هذه المكونات مع بعضها في خلاط ثم يجب أن يتم بعد ذلك إضافة رشه من الملح إلى الخليط السابق ويجب عليكم التقليب جيدا ثم نقوم بإضافة الشبت المقطع بعد ذلك ويتم وضع مقلاة على نار متوسطة ويتم وضع القليل من الزيت.

ثم نقوم بوضع الخليط السابق في مقلاة ويجب عليكم تحريك المقلاة حتى يتوزع الخليط فوقها.

وعندما تنضج من الأسفل يتم تقلبيها على الجانب الأخر حتى تصبح ذهبية اللون ونقوم برفعها من على النار ثم نقوم بتقديمها وبالهنأ والشفا. عمر شويل - جدة بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق أسهل واسرع وجبة في الأوقات الحرجة - ثقفني

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