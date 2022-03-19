أضرار زيت الزيتون توقف عن استخدامه بهذه الطريقة فورا يسبب السرطان في هذه الحالات

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زيت الزيتون من الزيوت الصحية والمشهورة في ختلف الاستخدامات، ولكن الأبحاث الأخيرة للمنظمات الغذائية العالمية بدأت تظهر وجود أضرار عند تناول كميات من زيت الزيتون بشكل مفرط أو بعد تجاوز الحد المسموح، وسنقوم بعرض تفاصيل تلك الأضرار حتى تكونوا على علم بها، فكما أننا نعرف فوائد زيت الزيتون بشتى طرقه فإنه هناك العديد من الأضرار.
أضرار زيت الزيتون
- قد يسبب زيت الزيتون رد فعل تحسسي لبعض البشرات لذلك يجب تجربته على اليد قبل استخدامه.
- يسبب زيت الزيتون تلف واحمرار في البشرة.
- قد يسبب زيت الزيتون انسداد مسام البشرة.
- يصل الأمر في بعض الأحيان حد الإصابة بالإكزيما.
- ظهور حب الشباب.
- ظهور رؤوس سوداء في البشرة.
- تدليك جسم الرضيع بزيت الزيتون قد يؤدي إلى إصابته بضرر فبشرته لا تزال حساسة وضعيفة.
- تناول زيت الزيتون قد يؤدي إلى هبوط نسبة السكر في الدم لذلك لا ينصح به لمرضى السكري بنوعيه.
- إمكانية الإصابة بالإسهال.
- الإصابة بانخفاض حاد في ضغط الدم.
طرق تجنب أضرار زيت الزيتون
للوقاية من أضرار زيت الزيتون يجب أن يتم العمل ببعض الإرشادات التي تساعد على تجنب حدوث آثار جانبية أو ظهور الأضرار وهي كالتاالي:
- حيث أنه تحتاج إلى تناوله بكميات معتدلة دون إفراط.
- كما أنه لا بد أن يكون ضمن الحميات الغذائية بنسب متساوية.
- وفيما بعد تحتاج إلى استشارة أطباء الجلدية في حالة استخدامه بصورة موضعية.
البحث عن زيت الزيتون البكر من الدرجة الأولى.
قبل استهلاكه التأكد أنه تم عصره بصورة باردة وطازجة لأنه تعرضه للحرارة قد بفقده بعض من خصائصه المفيدة.
اختباره على الجلد قبل استخدامه.
عدم وضعه قبل النوم لأنه يكون ثقيل نسبيا لا تمتصه البشرة بسرعة.
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