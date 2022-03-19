تحذير طبي تناول الحلبه بهذه الطريقة تسبب خطورة شديدة وقد تتعرض إلى سم قاتل

تعتبر الحلبة من الأعشاب المهمة جداً التي لها فوائد لا حصر لها حيث إنها تمد الجسم بالمعادن والفيتامينات اللازمة التي لا غنى عنها فالحلبة غنية بالمعادن مثل الزنك والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين ج وفيتامين أ ولكن يجب تناول الحلبة باعتدال فتناولها بطريقة خاطئة تعرض الإنسان للضرر وسوف نتناول الطرق الخاطئة في تناول الحلبة وفوائد الحلبة بوجه عام.

الطرق الخاطئة لتناول الحلبة

●أولًا يجب تناول الحلبة باعتدال وبكميات مناسبة فتناول الحلبة بشكل مفرط يؤدي إلى السمنة المفرطة وزيادة الوزن.

●قد تخسر الكثير من السيدات النظام الغذائي بسبب تناول الحلبة بطريقة مسرفة أو يومية.

●كما يعتبر إضافة المكسرات إلى الحلبة بعد غليها قد يصيب الجهاز الهضمي بأمراض مزمنة مثل الإمساك والتهابات المعدة فقد يكون تناول عشب الحلبة مع المكسرات من المكونات الثقيلة على المعدة.

فوائد الحلبة بوجه عام

▪︎تعتبر الحلبة من المشروبات الأولى التي تعمل على التخلص من آلام الطمث الصعبة.

▪︎تساعد في التخلص من آلام الولادة حيث هي المشروب الأول الذي ينصح به.

▪︎تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة.

▪︎غنية بعنصر الزنك الذي يساعد في تطويل الشعر.

▪︎تعمل على تعزيز مستويات الطاقة في الجسم.

▪︎تساعد على الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي المزمنة والوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

▪︎تعالج الحلبة مشاكل النحافة فينصح الأطباء بتناولها مع ملعقة من عسل النحل كل صباح.

▪︎مفيدة جداً لمرضى السكر حيث تعمل على المحافظة على نسبة الأنسولين في الدم.

▪︎تعمل على ضبط ضغط الدم.

▪︎كما تحافظ على نسبة الكوليسترول في الجسم.

وبذلك نجد أن الحلبة سلاح ذو حدين فيجب الحرص على تناولها ولكن عدم الأفراط بها أو تناولها مع بعض المكونات التي يمكن أن تضر الجهاز الهضمي.