نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيها على ليفة الاستحمام وادعكي جسمك مرة واحدة فقط جسمك هينور في الضلمة تبييض البشرة في المقال التالي
ترغب العديد من النساء دائما في الحصول على بشرة لامعة ويرغبون في الحصول على بشرة بيضاء ومتوهجة وتعتبر من أهم الاهتمامات الخاص بهم ويبحثون دائما عن الوصفات الطبيعية المختلفة التي يمكنهم استخدامها من أجل التخلص من الجلد الميت نهائيا بعيد عن الكريمات التي تحتوي على العديد من المواد الكيميائية وبالطبع يرغبون في الحصول على التفتيح المطلوب أيضاً من أجل الحصول على بشرة ناعمة تشبه بشرة الأطفال لذلك يجب عليكم متابعة هذا المقال حتى النهاية.
طريقة الحفاظ على بشرة ناعمة
حتى يمكنكم الحصول على بشرة ناعمة طوال الوقت يجب عليكم اتباع هذه النصائح :
- أولا يجب عليكم دائما عند الاستحمام التخلص من الجلد الميت المتراكم على البشرة ويتم ذلك من خلال عمل العديد من الاسكرابات الطبيعة للبشرة.
- ثانيا يجب عليكم الاهتمام بعملية التجفيف بعد الاستحمام وعدم ترك الماء على الجسد بدون تجفيف.
يجب عليكم استعمال مجموعة من المركبات بشكل دائم للجسم وبشكل خصوصي في فصل الشتاء لمنع التعرض البشرة لجفاف شديد.
يجب عليكم أيضاً استخدام لوشن خفيف على البشرة ويجب عليكم تجنب وضع العديد من المواد الكيميائية التي تلحق بالضرر بالبشرة وبالطبع ينتج عنها العديد من النتائج الغير مرضية.
وصفة السكر والليمون لتفتيح البشرة
يمكنكم الحصول على بشرة ناعمة للغاية وخالية من جميع المشاكل من خلال المكونات الآتية:
- إحضار ليمونة كاملة.
- إحضار مقدار مناسب من السكر الخشن.
- إحضار ملعقتان من زيت الزيتون.
- طريقة تحضير الوصفة لتفتيح البشرة
- في البداية يجب عليكم وضع عصير الليمون مع السكر وزيت الزيتون.
- ثم يتم فرد جميع المكونات على للجسم بشكل كامل.
- ثم يجب عليكم تدليك هذه الخلطة جيدا على الجسم ولكن بشكل دائري
- ثم يجب عليكم الانتظار لمدة عشر دقائق كاملة وبعد ذلك يتم غسل الجسم جيدا بالماء.
- يجب عليكم تكرار هذه الوصفة بشكل أسبوعي من أجل الحصول على أفضل النتائج.
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