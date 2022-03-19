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تنتشر في الأيام الحالية الكثير من الميكروبات والفيروسات التي تواجه الجهاز المناعي فيتكون الجهاز المناعي من الأعضاء والأنسجة المختلفة فنتساءل جميعًا على المشروبات والأغذية التي تقي الجسم من الأمراض وتقوي الجهاز المناعي وتعطي الجسم الطاقة اللازمة وسوف نتناول في هذا المقال أهم الطرق التي تقوي الجهاز المناعي. علامات ضعف الجهاز المناعي:- نلاحظ على الشخص الإصابة بالالتهابات والأمراض بصورة مستمرة ويستمر لفترة زمنية طويلة حوالي 10أيام أو أسبوعين مثل البرد والأمراض الفيروسية. فإذا كنت ممن يعانون بالإصابة بالبرد على فترات متقاربة فيثير الشك في أنك قد تعاني من جهاز مناعي ضعيف. الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي بصورة مستمرة. الإصابة بالتهابات الأذن الوسطى الداخلية ويستمر الالتهاب في صورة طويلة. الإصابة بالأسهالات لفترات طويلة أو الغثيان لفترات طويلة فيثير الشك أيضًا بضعف الجهاز المناعي. الإصابة بأمراض التصلب المتعدد أو الروماتيد فتأتي تلك الأمراض من ضعف الجهاز المناعي. ما أفضل الطرق لتقوية الجهاز المناعي:- أولًا النوم حيث وضح الكثير من الأطباء وعلى رأسهم الطبيب كريم رضوان أن النوم يساعد في استقرار الجهاز المناعي حيث تناول قسط كافي من الراحة يساعد في البعد عن التوتر وتهيج الجهاز العصبي فيجب أن يتناول الشخص ما يقارب من 8 ساعات متواصلين.

من أهم الطرق التي تساعد في الحفاظ على الجهاز المناعي عمل الرياضة والتمرينات يساعد في الوقاية من الأمراض.

تجنب تناول المشروبات الغازية والأطعمة الملوثة يجنبنا في الكثير من أمراض الجهاز المناعي.

تناول الخضروات والفواكه والمشروبات الصحية يساعد الجسم على اكتساب العناصر اللازمة مما يساعد في الحفاظ على الجهاز المناعي وتقويته مثل الخيار والجرجير والسلطات والباذنجان وتناول اللحوم الغنية بالبروتينات وتناول المشروبات مثل الليمون

والحليب والقهوة فالتغذية الصحيحة والسليمة تساعد في التخلص من الأمراض وتجعل الجهاز المناعي أقوى. عمر شويل - جدة أفضل طرق لتقوية المناعة في المنزل دون استخدام أي أدوية التخلص من نزلات البرد الحادة في ساعتين - ثقفني

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