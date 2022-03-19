طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط بخطوات بسيطة وسهلة

كفتة الأرز من الأكلات التي تتميز بها الأفراح المصرية وخاصة في الأرياف والصعيد ففي كل فرح وليمة ومن ضمن هذة الوليمة لابد أن تتواجد كفتة الأرز اللذيذة، وبصفة عامة فإن كفتة الأرز يعشقها المصرين في جميع المناسبات وفي العزائم وفي رمضان أيضا تكون من الأطباق الأساسية على الإفطار، فهى تحضر بكل سهولة وبطريقة سريعة ويمكن تفريزها في الفريزر لفترة طويلة، واليوم سنتعلم سويا طريقة عمل كفتة الأرز بطريقة سريعة وسهلة.

طريقة عمل كفتة الأرز

المكونات

300 جرام من اللحم البقري المفروم.

200 جرام من الأرز المغسول جيدا.

كوب كبير من الماء.

نصف كوب من البصل المفروم.

كوب صغير من البقدونس.

نصف كوب من الكزبرة.

نصف كوب من الشبت.

معلقة صغيرة من الثوم المهروس.

4 معالق من البقسماط الناعم.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الكمون.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة من بهارات اللحم.

2 معلقة كبيرة من زيت الطعام.

طريقة التحضير

نحضر المطحنة ونقوم بإضافة الأرز المغسول جيدا والمجفف فيها ونقوم بطحنه جيدا حتى يكون ناعم ثم نحضر الكبة ونضيف إليها اللحم البقري المفروم ونضيف البصل والبقدونس والشبت والكزبرة ونقوم بخلطهم جيدا ثم نضيف الأرز المطحون والبقسماط والبهارات والزيت ونخلط جيدا حتى يكون عجين متماسك إلى حدا كبير، ثم نضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماسك ويسهل عليكي استخدامه.

طريقة عمل كفتة الأرز المقلية:

في وعاء مخصص للتحمير نضع زيت حتى يسخن جيدا ثم نقوم بتشكيل كفتة الأرز كما ترغبين بطريقة طولية او كرات صغيرة ونضعها في الزيت حتى تأخد لونا ذهبى وترفع على مناديل مطبخ لإمتصاص بواقي الزيت منها وتقدم ساخنة.

طريقة عمل كفتة الأرز بالبطاطس والصلصة

في وعاء نضيف معلقتين من الزيت وبصلة صغيرة مقطعة ثم نضع ثلاث معالق من الصلصة وكمية مناسبة من الماء ونضيف إليها ربع كيلو من البطاطس المغسولة جيدا ومقطعة مكعبات صغيرة ثم يضاف إليها الملح والكمون والبهارات حتى تنضج البطاطس ثم نضيف إليها كفتة الأرز المحمرة ونتركها لمدة 10 دقائق على نار متوسطة.