طريقة عمل الجبنة التركى عملت 3 كيلو جبنة من 2 كيلو لبن ب 30 جنية بس والطريقة الصحيحة لتخزينها

ألجبنه الرومي تعتبر من أشهر أنواع الجبن والتي يتم استخدامها بشكل دائم في وجبة الإفطار بجانب العديد من الأطعمة الأخري، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عملها بكل سهولة ويسر في المنزل بمكونات متواجدة في منزلك وبأقل التكاليف الممكنة وبالطبع يقبل عليها العديد من الأطفال في الساندويشات الصباحية الخاصة ب المدرسة وبسبب غلاء الأسعار في الوقت الحالي تبحث العديد من الأمهات عن طريقة عملها في المنزل حتى تكون أشهي وألذ وأوفر في المصاريف أيضا والجنبة الرومي لا تحتاج إلى مجهود كبير أيضا من أجل التحضير.

مكونات عمل ألجبنه الرومي

تحتوي ألجبنه الرومي على مكونات قليلة وسهلة للغاية وهي كما يلي :

زبادي

مياه مثلجة

بطاطس مسلوقة

فلفل اسود

ملح

قشطه

شاش

لبن سائل.

طريقة تحضير ألجبنه الرومي

يمكنكم تحضير ألجبنه الرومي بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية الآتية:

في وعاء عميق نقوم بوضع الحليب حتى الغليان.

ثم نقوم بإضافة الزبادي واللبن أيضا يجب عليكم التقليب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

ثم يتم بعد ذلك إضافة الفلفل الأسود والملح ونضع عليهم المياه المثلجة مع التقليب باستمرار.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة البطاطس المسلوقة مع ألقشطه ثم نقوم بوضع الحليب.

ونقوم بإحضار الشاش في مصفي ونترك هذا الخليط لمدة عشر ساعات حتى نحصل على الشكل المطلوب.

ونقوم بوضع ألجبنه في الثلاجة لمدة يوم كامل.

ثم يتم حفظ الباقي في علبة بلاستيكية محكمة الغلق.

الوصفة الثانية

المكونات:

كوب من الزبادي

كوب من المياه مثلجة

ثلاث حبات من البطاطس المسلوقة

ملعقة من الفلفل اسود

ملعقة من الملح

كوب من ألقشطه

شاش.

كوب من اللبن سائل.

طريقة عمل ألجبنه الرومي

الوصفة الثانية ألجبنه الرومي سهلة وبسيطة أيضا ويجب عليكم اتباع الخطوات التالية: