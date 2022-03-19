مش هتشتريه من برة تاني.. طريقة عمل البرجر على أصوله وسر التتبيلة الخطيرة أحلي بكتير من الجاهز

تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لعمل البرجر مثل المحلات، تسعى السيدات لعمل البرجر في المنزل لضمان جودته وكذلك ضمان مكوناته، كما أنه يتكلف الكثير من الأموال بالمطاعم، إعداده بالمنزل لا يتكلف الكثير، لذا سنقدم أفضل طريقة عمل البرجر الجاهز مثل المحلات الخارجية وأكبر المطاعم، بأبسط المكونات وأسهل طريقة ولا يتطلب إعداده الكثير من الوقت، قد يستغرق الأمر نصف ساعة لإعداد أشهى وألذ برجر قد تتذوقه، وكما يكفي لأسرة كاملة مكونه من 4 أفراد، ويحتوى البرجر على 227 سعر حراري.

طريقة عمل البرجر زي أشهر المطاعم

المكونات

كيلو لحمة مفرومة تحتوى على نسبة من الدهون حتى يتماسك البرجر، ملعقتين كبيرتان من البقسماط المطحون، ملعقة صغيرة من البكينج بودر، رشة ملح، بيضة واحدة، أهم ما يميز البرجر ويعطيه مذاق وطعم المحلات البهارات لذا عليك اضافة البهارات إلى بعضها وتسخينها على درجة حرارة متوسطة حتى تنتشر ريحتها في مطبخك ولضمان أفضل طعم مع أطيب رائحة ستحتاجين إلى؛ ملعقة صغيرة من البصل البودر، ملعقة صغيرة من الثوم البودر، ربع ملعقة جوز الطيب، نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون، ونصف ملعقة من بهارات اللحم، وأخيرا ملعقة صغيرة من الزيت.

خطوات تزيين البرجر

أربع أوراق من الخس الأخضر أو الكابوتشا، نصف كوب من المايونيز، نصف كوب من الكاتشب، بعض من شرائح الطماطم، بعض من شرائح البصل، أربع قطع من الجبنه الشيدر.

طريقة تحضير البرجر الشهى