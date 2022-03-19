نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتريه من برة تاني.. طريقة عمل البرجر على أصوله وسر التتبيلة الخطيرة أحلي بكتير من الجاهز في المقال التالي
تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لعمل البرجر مثل المحلات، تسعى السيدات لعمل البرجر في المنزل لضمان جودته وكذلك ضمان مكوناته، كما أنه يتكلف الكثير من الأموال بالمطاعم، إعداده بالمنزل لا يتكلف الكثير، لذا سنقدم أفضل طريقة عمل البرجر الجاهز مثل المحلات الخارجية وأكبر المطاعم، بأبسط المكونات وأسهل طريقة ولا يتطلب إعداده الكثير من الوقت، قد يستغرق الأمر نصف ساعة لإعداد أشهى وألذ برجر قد تتذوقه، وكما يكفي لأسرة كاملة مكونه من 4 أفراد، ويحتوى البرجر على 227 سعر حراري.
طريقة عمل البرجر زي أشهر المطاعم
المكونات
كيلو لحمة مفرومة تحتوى على نسبة من الدهون حتى يتماسك البرجر، ملعقتين كبيرتان من البقسماط المطحون، ملعقة صغيرة من البكينج بودر، رشة ملح، بيضة واحدة، أهم ما يميز البرجر ويعطيه مذاق وطعم المحلات البهارات لذا عليك اضافة البهارات إلى بعضها وتسخينها على درجة حرارة متوسطة حتى تنتشر ريحتها في مطبخك ولضمان أفضل طعم مع أطيب رائحة ستحتاجين إلى؛ ملعقة صغيرة من البصل البودر، ملعقة صغيرة من الثوم البودر، ربع ملعقة جوز الطيب، نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون، ونصف ملعقة من بهارات اللحم، وأخيرا ملعقة صغيرة من الزيت.
خطوات تزيين البرجر
أربع أوراق من الخس الأخضر أو الكابوتشا، نصف كوب من المايونيز، نصف كوب من الكاتشب، بعض من شرائح الطماطم، بعض من شرائح البصل، أربع قطع من الجبنه الشيدر.
طريقة تحضير البرجر الشهى
- عليك بمزج جميع المكونات معا مع التقليب الجيد حتى تندمج جميع المكونات معا.
- عليك بتشكيل خليط اللحم إلى كرات دائرية متساوية.
- وبعد ذلك عليك وضع شرائح اللحم في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- عليك إحضار طاسة واسعة ووضعها على نار متوسطة ونضع بها القليل من الزيت النباتي .
- ونضع بالطاسة قطع برجر حتى تنضج من الجانبين.
- وبعد ذلك عليك بإخراج البرجر من الطاسة ووضعها على قطعة الخبز (الكيزر ) ونضع فوقها شريحة بصل وشريحة طماطم وورقة خس وأخيرا قطعة الجبن ونضع الكاتشب والمايونيز ثم نضع شريحة الخبز الأخرى وعليك بتكرار الخطوات السابقة حتى انتهاء الكمية ويقدم ساخنا على سفرك.
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