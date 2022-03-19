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ثر المصريين يعشقون أكل المشويات وخصوصاً الكفتة، التي يصنعونها من اللحم المفروم، وبالأخص كفتة الحاتي، بالرغم من صعوبة تجهيزها بسبب تفتت أصابع الكفتة على الشواية أو قبل وضعها عليها، إلا أن الكثير من المصريين يعشقونها، كما أنه يتم صنعها في المطاعم والبيوت، تتميز بالطعم الرائع اللذيذ وهو السبب الرئيسي لحب المصريين لها، وهناك بعض الأسرار لطعم الكفتة الرائع الذي لا يقاوم، فمثلا هم يقومون بفرم اللية بالبصل حتى تصبح ناعمة جداً، وأيضاً يخلطون نصف اللحم الجملي مع البقري والبهارات سوياً، ويقسمون اللحم في الأسياخ بكميات متساوية حتى يستوي جميع اللحم بنفس القدر. مكونات كفتة الحاتي •250 جم لحم جملي مفروم.

•700 جم لحم بقري مفروم.

•50 جم لية.

•مكعب بهارات لحم.

•القليل من الملح والفلفل.

•والقليل أيضاً من مبشور جوزة الطيب.

• بعض من البقسماط المطحون.

•ملح

•طماطم قطع صغيرة.

• نصف بصلة مبشورة. أسرار نجاح كفتة الحاتي • يجب فرم كمية اللحم الجملي مع البقري جيداً.

• وضع القليل من التوابل لكي يظهر طعم الكفتة الجميل.

• نضع القليل من البصل بعد أن نبشره.

•يجب شراء اللحم الدسم.

•لا بد أن نقوم بعصر البصل من الماء ونستخدم حبات البصل فقط.

• ملعقة صغيرة من البيكنج بودر تجعل الكفتة طرية وليست مكتومة.

•من الممكن أن نضع تحت صينية الشوي وعاء به ماء حتى يتصاعد البخار للكفتة وتظل طرية، من المعروف أن الفرن تجعل أغلب الأطعمة سميكة بعض الشيء.

• نقوم بإضافة اللية مع اللحم.

•سواء كان سيتم تسوية الكفتة في السيخ أو لا لا بد من وضعها في السيخ، وإن لم يوجد فمن الممكن استخدام المعلقة”حديد أو خشب” لكي نضمن الإستواء الكامل.

• نضع الخليط في الثلاجة فترة قصيرة حتى يصبح متماسك وسهل التشكيل.

• وإذا كانت التسوية ستتم في الفرن، فمن المهم أن تكون الفرن عالية السخونة والصينية أيضاً، يتم وضع الكفتة في الصينية عشر دقايق، ولا نقوم بفتح الفرن إلا لغرض التقليب.

• وأخيراً بعد استواء أصابع الكفتة، نقوم بإخراجها من الفرن ووضعها على ورق فويل به رغيف خبز وبعض الخضار المتقطع ونستمتع بالطعم الرائع. عمر شويل - جدة ملعقتي السحرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وإنسي انها تكش أو تفك أسرار نجاح كفتة الحاتي - ثقفني

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