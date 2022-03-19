كيكة الشوكولاتة الاسفنجية بطريقة سهلة واقتصادية لذيذة وروعة وفاخرة

كيكة الشوكولاتة الاسفنجية ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها غنية بصوص الشوكولاتة، حيث تحظى بإقبال الجميع، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، كما تقدم في المناسبات والأعياد فهي من أنواع الكيك الفاخر والمميز، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة الحلم، وكيكة القهوة لعشاق القهوة، وسوف ينالون إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الاسفنجية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كيكة الشوكولاتة الاسفنجية

تتكون كيكة الشوكولاتة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

30 جم من دقيق كيك.

20 جم من الكاكاو الخام.

45 جم من السكر.

20 جم من الزبدة المذابة.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

للتزيين

باكيت شوكولاتة بمقاس الكيكة.

كما يمكن تزيينها بصوص الشوكولاتة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيكة الشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم ننخل عليه الدقيق والكاكاو. ثم نحضر وعاء عميق آخر، ثم نضيف إليه البيض والسكر، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لونه أصفر باهت. ثم نضيف إليه الزبدة المذابة ونصف خليط الدقيق والكاكاو ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق والكاكاو. بعد ذلك نضيف الكمية المتبقية من خليط الدقيق والكاكاو ونقلب جيدا بالملعقة حتى يتجانس الخليط ولا توجد تكتلات. ثم نحضر قالب صغير مستطيل الشكل، ثم نضع فيه ورقة زبدة. ثم نوزع فيه خليط الكيك، ثم نخبط القالب لكي يتساوى الخليط ويخرج منه الهواء. بعد ذلك ندخل القالب فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 170 درجة مئوية، ثم نتركه لمدة 15 دقيقة. ثم نخرج القالب من الفرن، ونضع فوق الكيكة قالب الشوكولاتة. ثم ندخل الكيكة الفرن مرة ثانية على درجة حرارة 160 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نخرج القالب من الفرن، ونترك الكيكة تبرد لمدة ساعة. ثم نقطع الكيكة ونقدمها في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

المكونات

80 جم شوكولاتة قطع.

نصف كوب من السكر.

نصف لتر من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

طريقة التحضير