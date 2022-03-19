لو عندك زجاجة فارغة حضري لقمة القاضي المقرمشة اللذيذه زي بتاعت الحلواني بمقادير مظبوطة وناجحة 100%

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لقمة القاضي أو ماتسمى الزلابيا يفضلها الكثير سواء الأطفال أو الكبار، من أفضل الحلويات التى يقبل عليها الأطفال بشدة خاصة من الخارج لأنها تكون مقرمشة ولذيذة وسنتعرف هنا على طريقة إعداد لقمة القاضي المقرمشة اللذيذة ولن يشتريها أولادك من الخارج ثانية، لقمة القاضي من الحلويات المعروفة منذ زمن طويل وليست عنا بقريبة، وبخطوات قليلة وبسيطة وطريقة سهلة وسريعة سنقدمها لكم فيما يلي، وقد يستغرق إعدادها حوالي ساعة إلا ربع ، ولكنها تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية، لذا لا ينصح بالإكثار منها .
طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة
المكونات
ستحتاجين إلى ربع كيلو من الدقيق، رشة ملح، ملعقة كبيرة من النشا أو دقيق الذرة، معلقة صغيرة من الخميرة الناعمة، ماء دافئ للعجن ملعقة من الفانيليا السائلة.
مكونات الشربات
- كوب من السكر وكوب ونصف من الماء .
- لإعداد الشربات ؛ ستضع الماء على السكر في إناء على نار متوسطة ونصف عليه ملعقة كبيرة من عصير الليمون ورشة فانيليا لمدة عشرة دقائق حتى النضج ويترك ليبرد.
طريقة تحضير لقمة القاضي
- نحضر وعاء واسع للعجن ونضع الدقيق والخميرة ورشة الملح والنشا ونقلب المواد الجافة ثم نضع الفانيليا.
- نضف الماء بالتدريج حتى تصبح العجينة لينة ونقوم بتغطيتها جيدا ثم وضعها في مكان دافئ.
تترك لتخمر حوالي ساعتين وبعد الخمران نقلبها تقليبة بسيطة.
- نحضر ملعقة صغيرة وطبق به القليل من الماء .
- نضع مقلاة على النار وبها زيت غزير ونترك الزيت يسخن ثم نشكل العجين بالملعقة علي شكل دوائر.
- ثم نقوم بوضع العجينة في الطاسة أو المقلاة حتى تمام النضج ليصبح لونها ذهبي.
- نخرج لقمة القاضي من الزيت ونضعها في الشربات البارد ونتركها قليلا بالشربات حتى تتشبع به ونخرجها ونضعها في طبق التقديم وتقدم باردة.
- يمكن إستبدال الشربات بالسكر الناعم المطحون، كما تفضلها .
- وهناك من يفضل وضع حبة من البطاطس في العجينة لتكون أكثر قرمشة عن طريق غسل البطاطس جيدا وسلقها حتى تمام النضج ثم هرسها ووضعها وسط العجينة لتكون ذات قيمة غذائية أكبر وأكثر قرمشة .
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