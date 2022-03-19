لو عندك زجاجة فارغة حضري لقمة القاضي المقرمشة اللذيذه زي بتاعت الحلواني بمقادير مظبوطة وناجحة 100%

لقمة القاضي أو ماتسمى الزلابيا يفضلها الكثير سواء الأطفال أو الكبار، من أفضل الحلويات التى يقبل عليها الأطفال بشدة خاصة من الخارج لأنها تكون مقرمشة ولذيذة وسنتعرف هنا على طريقة إعداد لقمة القاضي المقرمشة اللذيذة ولن يشتريها أولادك من الخارج ثانية، لقمة القاضي من الحلويات المعروفة منذ زمن طويل وليست عنا بقريبة، وبخطوات قليلة وبسيطة وطريقة سهلة وسريعة سنقدمها لكم فيما يلي، وقد يستغرق إعدادها حوالي ساعة إلا ربع ، ولكنها تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية، لذا لا ينصح بالإكثار منها .

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة

المكونات

ستحتاجين إلى ربع كيلو من الدقيق، رشة ملح، ملعقة كبيرة من النشا أو دقيق الذرة، معلقة صغيرة من الخميرة الناعمة، ماء دافئ للعجن ملعقة من الفانيليا السائلة.

مكونات الشربات

كوب من السكر وكوب ونصف من الماء .

لإعداد الشربات ؛ ستضع الماء على السكر في إناء على نار متوسطة ونصف عليه ملعقة كبيرة من عصير الليمون ورشة فانيليا لمدة عشرة دقائق حتى النضج ويترك ليبرد.

طريقة تحضير لقمة القاضي