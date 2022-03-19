طريقة عمل خبز البريوش اللذيذ في المنزل بكل سهوله وبساطة خطوه بخطوه

خبز البريوش ، يعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيره، وتتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمل معجنات وحلويات يمكن اكلها بجانب الشاي أو كوب من الحليب على وجبة الإفطار، ويعتبر من المعجنات المشهورة في الوطن العربي وفي المغرب، وتقوم الأمهات بعمله بدل من شرائه من المخابز والمحلات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير خبز البريوش اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل خبز البريوش

يتكون خبز البريوش من بعض المكونات التي تعطى مذاقا رائعا و شهيه و هي كالاتي:-

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشه صغيرة من الملح.

كوب الا ربع من السكر البودرة.

ربع كوب من الزيت.

حبة بيض كبيرة.

نصف كوب من الحليب.

50 غرام من الزبدة.

مقادير لدهن الوجه

هناك بعض المقادير لدهن الوجه وهي كالتالي:-

حبة واحدة من البيض.

كوب من التمر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز البريوش اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالاتي:-