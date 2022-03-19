نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز البريوش اللذيذ في المنزل بكل سهوله وبساطة خطوه بخطوه في المقال التالي
خبز البريوش ، يعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيره، وتتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمل معجنات وحلويات يمكن اكلها بجانب الشاي أو كوب من الحليب على وجبة الإفطار، ويعتبر من المعجنات المشهورة في الوطن العربي وفي المغرب، وتقوم الأمهات بعمله بدل من شرائه من المخابز والمحلات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير خبز البريوش اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل خبز البريوش
يتكون خبز البريوش من بعض المكونات التي تعطى مذاقا رائعا و شهيه و هي كالاتي:-
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- رشه صغيرة من الملح.
- كوب الا ربع من السكر البودرة.
- ربع كوب من الزيت.
- حبة بيض كبيرة.
- نصف كوب من الحليب.
- 50 غرام من الزبدة.
مقادير لدهن الوجه
هناك بعض المقادير لدهن الوجه وهي كالتالي:-
- حبة واحدة من البيض.
- كوب من التمر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من السمسم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز البريوش اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالاتي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق والملح والسكر والزيت ونقلب المكونات جيداً.
- نضيف بعد ذلك الخميرة والبيض المخفوقة والماء الساخن ونقلب المكونات جيداً لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية.
- نقوم بتغطية الوعاء ونتركم جانباً لمدة ساعه حتى يتخمر ويتضاعف حجمه.
- ثم نقوم بتقسيم العجينة الي عشر قطع متساوية في الحجم.
- نضع قطعة واحدة من العجين على سطح مدهون بالزيت والعجوة و نفرد العجينة بالنشابة.
- ثم قومي بدهن وجه العجينة بالزيت ثم نلفها على شكل رول ثم نضع الرول في صينيه الفرن المدهونة بالزبدة.
- نكرر الخطوات السابقة كامله حتى الانتهاء من كل قطع العجين ثم نغطي العجين من جديد ثم نتركها فى الفرن حتى تتخمر.
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندهن وجه العجين قبل دخوله الفرن ونرش عليها السمسم ثم ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة ثلث ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج البريوش من الفرن ونضعه في طبق التقديم ويقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي او القهوة.
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