لن تصدقي مفعول ملعقة الفازلين عند دهنها على بشرتك قبل النوم ستصبحين قمر 14

من المعروف أن الإهتمام بالبشرة من الأشياء الضرورية في حياة معظم الفتيات والنساء فهي التي تجعلها تشعر بجمالها وتكون مميزة وجذابة حيث أن العناية بالبشرة هي من الأمور التي تشغل بال كل فتاة، لذلك هي تبحث دائما عن المنتجات التي تساعد في تبييض البشرة أو علاج البشرة من أي مشكلة توجد بها حيث ممكن أن تتعلق بالبشرة العديد من المشكلات، فمن أهم هذه المشاكل هي الحبوب أو الرؤوس السوداء والتصبغات والمسام الواسعة والهالات السوداء والبقع الداكنة والكلف والحروق الناتجة من أشعة الشمس.

فكل مشكلة من ضمن هذه المشكلات تعتبر من أكبر المشاكل التي ممكن أن تواجه المرأة فتلجأ إلى أن تستخدم بعض المنتجات التي يمكنها أن تعالجها وتتخلص منها، وبجانب كل هذا تريد الفتاة الحصول على بشرة بيضاء ولكن كل منتجات العناية بالبشرة تعد من أخطر الأشياء التي نستخدمها لأنها ممكن أن تسبب ضرر بالوجه، وذلك نظرا لإحتوائها على مواد كيميائية فلابد أن نتجنب إستعمالها ويتم اللجوء إلى إستخدام خلطة الفازلين، فأن الفازلين من المواد القادرة على تبييض البشرة وتنعيمها وترطيبها وعلاجها من كل المشكلات، فعندما نستخدم خلطة الفازلين على الوجه فإننا نحصل على بشرة نقية وصافية تكون بيضاء.

مكونات عمل خلطة الفازلين لتبييض البشرة

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة الفازلين لتبييض البشرة

يتم تجهيز إناء مناسب ونضع به نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

وبعد ذلك نضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون و ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند وقومي بمزج كل هذه المكونات مع بعضها.

و نضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا ثم نقوم بغسلها بإستخدام الماء البارد ولابد من تكرارها مرة واحدة في الإسبوع.

خلطة الفازلين الآخري لتبييض البشرة تكون عبارة عن إحضار طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين والكركم وعصير الليمون، ويتم خلطهم مع بعض ونضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها لمدة ربع ساعة تقريبا وبعد ذلك يتم غسله بإستخدام الماء البارد وتكرر هذه الخلطة مرتين في الإسبوع.