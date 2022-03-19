نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريمة حشو بسكويت الأوريو اللذيذة في المنزل بأربع مكونات فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريمة حشو بسكويت الأوريو ، من الوصفات السهلة واللذيذة للغاية والتي يفضلها الكثيرين لما لها من مذاق خاص ولذيذ للغاية ومميز، كما أن طريقة تحضيرها بالمنزل سهلة وبسيطة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كريمة حشو بسكويت الأوريو.

مكونات كريمة حشو بسكويت الأوريو

تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة للغاية وسنتعرف عليها فيما يلي على مكزدوناتها وهى كالتالي:-

مقدار ٧ جرام من الفانيليا السائلة.

مقدار ٣٠٠ جرام سكر أبيض مطحون ناعم.

١٥٠ جرام من الزبدة.

٤٠ جرام من الحليب.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كريمة حشو بسكويت الأوريو وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتى تمتزج وتتجانس جميع المكونات.

وبعدما تتجانس جميع المكونات نقوم بوضع الكريمة في الثلاجة حتي تبرد وتتماسك.

ثم تكون الكريمة بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل صوص الكراميل أو الشوكولاتة الداكنة.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي: