نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت التمر على أصوله أعملي بسكويت العجوة بمقادير مظبوطة وبطعم هش ودايب دوب في المقال التالي
من أنواع الحلويات الشهية واللذيذة هو بسكويت العجوة حيث أنه يتميز بمذاق جميل جدا وله شكل جذاب، وطريقة تجهيزه سهلة والمقادير التي يحتوي عليها بسيطة ولا تكون مكلفة ومن ضمنها هي الدقيق والسكر والزبدة وغير ذلك، وأيضا العجوة فكل هذه المكونات ممكن أن تكون متوافرة في كل مطبخ ويمكننا أن نقوم بعمل العجوة في المنزل، فهي تكون عبارة عن التمر أو البلح الطري جدا ويتم هرسه بطريقة جيدة بشرط أن نخرج النواة منه ونضيف إليه الزبدة وممكن أن نضع السمسم.
مكونات عمل بسكويت العجوة
يتوافر بسكويت العجوة بكثرة في المخابز ولكن تفضل أغلبية السيدات أن يقومون بعمله في المنزل حيث أن طريقة خبزه بسيطة وسهلة جدا، ومن الممكن أن نقوم بعمل هذا البسكويت بالملبن بدلا من العجوة ولكن طعم العجوة يفضله الكثير من الناس وبالتحديد الأطفال ويمكن أن يتم تزيين بسكويت العجوة بالسمسم.
- كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.
- رشة بسيطة من الملح.
- نصف كوب كبير من السكر البودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- نصف كوب كبير من الزبدة الطرية.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- بيضة واحدة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل.
- كمية مناسبة من العجوة.
طريقة عمل بسكويت العجوة
- نحضر العجان الكهربائي أو الخلاط الكهربائي ونضع به نصف كوب كبير من الزبدة الطرية بمعني أن تكون لينة ثم نضيف إليها نصف كوب كبير من السكر البودر.
- وبعد ذلك نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم العسل ويتم تشغيل الخلاط حتى يتم تجانس الزبدة مع السكر، وقومي بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر وبيضة واحدة ويتم تشغيله مرة أخرى ونستمر في الخلط حتى يتم الحصول على قوام متجانس وكريمي.
- ثم نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض المنخول ونضع رشة بسيطة من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم خلطهم مع بعض.
- ونضع الخليط الكريمي في طبق عميق ونضيف إليه خليط الدقيق بشكل تدريجي مع الإستمرار في عجن المكونات بإستخدام الإيد لكي نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة.
- ونترك العجينة قليلا حتى ترتاح ثم قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر طبق ونضع به العجوة ويفضل أن تكون طرية.
- ونقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين ويتم فردهم ليكونوا على شكل دائرة بنفس الحجم ويتم فرد العجوة أيضا لتكون بنفس الحجم.
- وبعد ذلك نضع العجوة التي تم فردها على العجينة ونضع عليها النصف الآخر من العجينة ويتم تقطيعها على شكل أصابع ونضعهم في الصينية بشرط أن تكون مدهونة بالزبدة ويتم إدخالها في الفرن ونتركه ليكون باللون الذهبي.
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