بسكويت التمر على أصوله أعملي بسكويت العجوة بمقادير مظبوطة وبطعم هش ودايب دوب

من أنواع الحلويات الشهية واللذيذة هو بسكويت العجوة حيث أنه يتميز بمذاق جميل جدا وله شكل جذاب، وطريقة تجهيزه سهلة والمقادير التي يحتوي عليها بسيطة ولا تكون مكلفة ومن ضمنها هي الدقيق والسكر والزبدة وغير ذلك، وأيضا العجوة فكل هذه المكونات ممكن أن تكون متوافرة في كل مطبخ ويمكننا أن نقوم بعمل العجوة في المنزل، فهي تكون عبارة عن التمر أو البلح الطري جدا ويتم هرسه بطريقة جيدة بشرط أن نخرج النواة منه ونضيف إليه الزبدة وممكن أن نضع السمسم.

مكونات عمل بسكويت العجوة

يتوافر بسكويت العجوة بكثرة في المخابز ولكن تفضل أغلبية السيدات أن يقومون بعمله في المنزل حيث أن طريقة خبزه بسيطة وسهلة جدا، ومن الممكن أن نقوم بعمل هذا البسكويت بالملبن بدلا من العجوة ولكن طعم العجوة يفضله الكثير من الناس وبالتحديد الأطفال ويمكن أن يتم تزيين بسكويت العجوة بالسمسم.

كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة بسيطة من الملح.

نصف كوب كبير من السكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

نصف كوب كبير من الزبدة الطرية.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

بيضة واحدة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل.

كمية مناسبة من العجوة.

طريقة عمل بسكويت العجوة