نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيّد على ست الكل.. أفضل عبارات تهنئة عيد الأم 2022 Mother’s Day Greetings كلمات وعبارات التهاني للأم والحماة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسائل تهنئة عيد الأم 2022 وكلمات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2022 تصدرا قائمة محركات البحث في الكثير من الدول العربية خلال الفترة الجارية بالتزامن مع اقتراب يوم الاحتفال بست الحبايب للتعبير عن مدى الحب للأمهات في ذلك اليوم ورد جزء من الجميل الذي يمنحونه باستمرار للأبناء والمحبة التي تسكن قلوبهم قبل قدومهم إلى الدنيا، ما جعلنا نرصد أفضل عبارات التهنئة بعيد الأم 2022 للأمهات والحموات عبر السطور التالية.

رسائل تهنئة عيد الأم 2022

ونستعرض لكم في هذا التقرير باقة من أرق كلمات رسائل تهنئة عيد الأم 2022 لإرسالهم عبر الهاتف بواسطة الرسائل النصية SMS أو كتابتها على الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام، أو حالات الواتس أب.

*عيد أم سعيد عليكى يا أمى، ويارب كل أعوامك عيد.

*فى عيد الأم أقول لكى، تبتسمين يا أمى فيبتسم الكون فى جوف صدرى.

*امى كل عام وأنت أجمل وأغلى وأعظم العطايا.

*أمى الحبيبة قد لا أقول لك كل يوم كم أحبك.. لكن تأكدى أنك فى قلبى دوما.. بل أنت نبض القلب، عام سعيد عليكى يا أمى.

*أمى أنت النور فى عتمات الحياة.. أنتى بداية كل شئ جميل، دمتى لى حياة.

أفضل عبارات تهنئة عيد الأم 2022

ويحرص الكثير من الأبناء والأزواج على تهنئة أمهاتهم ووالدة أزواجهم في يوم الأم بأفضل عبارات تهنئة عيد الأم 2022 تعبيرا عن امتنانهم بوجودهم في حياتهم وبث السعادة والحب فيما بينهم.

*وأنت يا امى زهرة عمرى وحلو السنين، كل عام وأنتى بخير.

*أمى ما اتصور حياتى بدونك** العمر ما يحلى غير بوجودك * * وكل ما يمر عيدك فى حضورك** أدعى ربى ما يحرمنى وجودك** كل عام وأنت بخير.

*سنة ذهبت وأنت لى كل الخير.. وسنة جديدة اقبلت يا كل الخير.. كل عام وانتى بخير.

*نصف السعادة أمى، والنصف الأخر دعوة منها، الله يباركلى فيكى ويعطيكى الصحة والعافية وتظلين مصدر سعادتى إلى الأبد.

رسائل تهنئة عيد الأم 2022

*أمى يؤلمنى تعبك، ويكسرنى حزنك** يرهقنى خوفك، وتحينى إبتسامتك** أدام الله عليكى البسمة والسعادة وكل عام وأنت بخير.

إيش اهديك القلب الروح عمري احترت والله ماما ما يكفيك قلت ما في احلى من ربي يخليك.

كل عام وإنت بخير يا ست الحبايب.. ما أتصور حياتي من غيرك كل ما تمر سنة ويأتي عيدك أدعي ربي بالسنة الجاية تبقي لي أمي العمر ما يحلى غير بوجودك، وكل ما يمر عيدك بحضورك، أدعي ربي ما يحرمني من وجودك.

صور تهنئة عيد الأم 2022