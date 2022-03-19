هقولك تجربتي السحريه في التخلص من البطن والارداف حتي لو البطن كبيرة ومدلدلة هتخخلصي منها فورا

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هقولك تجربتي السحرية في التخلص من البطن والأرداف يمكنك الآن التخلص من الدهون الزائدة والترهلات في البطن والأرداف عبر تناول حبات الهيل لتخسيس دهون البطن، فالوزن الزائد مشكلة تواجه الكثير من الفئات والتي لا يجب إهمالها أبدًا، وباستخدام والاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية يمكنك الحصول على وزن مثالي بدون اللجوء واتباع حمية غذائية قاسية وشديدة، ولذلك اتبعي هذه الوصفة جيدًا حتى تتخلصي من دهون الجسم بسهولة ولكن يجب الحرص على ممارسة التمارين الرياضية باستمرار.
فوائد حبوب الهيل لتخسيس دهون البطن والأرداف
لحبوب الهيل الكثير من الفوائد الصحية العظيمة التي تساهم في تخسيس دهون البطن والأرداف ومن بين هذه الفوائد كل مما يلي:-
- يساهم في حرق كمية كبيرة من الدهون ويعزز عملية التمثيل الغذائي حيث أنه واحد من التوابل التي لها قدرة عالية على توليد الحرارة.
- يعزز إدرار البول حيث أنه يخلص الجسم أول بأول من الماء المتحبس والذي يساهم في زيادة الوزن بشكل واضح.
- يقلل من مشاكل عسر الهضم وانتفاخ المعدة مما يؤدي إلى التخلص من البكتيريا الضارة في المعدة ويعزز عمل حركة الأمعاء.
- يقوم بطرد كمية كبيرة من السموم الضارة ويساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي التي تحسن من أداء المعدة وبالتالي تساهم في تخسيس الوزن.
- يحتوي على عنصر الميلاتونين الذي يعمل على حرق نسبة كبيرة من الدهون الزائدة في الجسم.
طريقة تحضير مشروب الهيل الصحي
مقادير الطريقة: –
- كوبان كبيران من الحليب الطازج.
- ملعقتان كبيرتان من حب الهيل المطحون.
- سكر أبيض (بحسب الرغبة) ويمكنك تحليته بالعسل الأبيض.
طريقة التحضير:
- قومي بوضع ملاعق الحليب في وعاء على درجة حرارة هادئة.
- ثم قومي بتقليبه حتى يسخن تمامًا وقبل أن يغلي أضيفي حبوب الهيل.
- قلبي الخليط مرة أخرى لمدة حوالي خمس دقائق ثم أضيفي السكر أو العسل وارفعيه عن النار .
- واتركيه حتى يبرد قليلًا ثم تناوليه مرة واحدة يوميًا.
- يمكنك تحلية المشروب بالعسل الأبيض أو السكر الدايت حتى لا يزيد الوزن فالسكر يساهم في زيادة الوزن بشكل كبير.
- اتبعي الوصفة مرة واحدة من كل يوم والأفضل صباحًا لمدة شهر واحد.
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