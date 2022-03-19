طريقة عمل كفتة العدس والبرغل التركية الشهية فى المنزل بكل سهولة

تعد كفتة العدس والبرغل من الأكلات التركية المفيدة والمغذية، والتى تقدمها السيدات كنوع من التغيير فى تقديم العدس بطرق متنوعة ومختلفة، وهى عبارة عن خليط من العدس الأحمر والبرغل الذي يزيد من قيمتها الغذائية، وبما ان شكل الكفتة يفتح الشهية على الأكل ويشجع الأطفال على الأكل ليستفيدوا من فوائدها المتعددة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كفتة العدس والبرغل التركية بالتفصيل.

مكونات كفتة العدس والبرغل التركية

تتكون كفتة العدس والبرغل التركية من مكونات بسيطة وصحية واقتصادية سوف نتعرف عليها فى هذا المقال وهى كالتالي:

١١/٢ كوب من العدس الأحمر.

ملعقة كبيرة من صلصة الفلفل.

١١/٢ كوب من البرغل المنقوع الطري.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

٣ كوب من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب صغير من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٢ حبة من البصل الأحمر.

ملعقة صغيرة من الملح.

٤ قرن من الفلفل الأخضر.

١/٢ حزمة من البقدونس.

حبة من البصل الأخضر.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كفتة العدس والبرغل التركية من الوصفات السهلة جداً فى تحضيرها وهى كمايلي:

فى حلة مناسبة نضع كمية الماء الساخن ونضعها على النار ونغسل العدس جيداً ثم نضيفه عليها. نتركه حتى يغلي وعندما يبدأ يتشرب الماء نقوم بإضافة البرغل المنقوع الناعم عليهم ونقلبهم شوية ثم نرفعهم من على النار. نغلق الحلة جيداً بغطائها بإحكام ونتركها لمدة ١٥ دقيقة حتى يتضاعف حجم البرغل. نقطع البصل الأحمر إلى مكعبات صغيرة ونضعه فى طاسة على النار ونضيف عليه شوية من زيت الزيتون ونشوحهم شوية. ثم نضيفى عليهم صلصة الفلفل وصلصة الطماطم ونضيف عليهم التوابل من الملح والفلفل والكمون ونقلبهم شوية على نار هادية لمدة ٥ دقائق. بعد ذلك نقوم بتقطيع البصل الأخضر والبقدونس قطع صغيرة ثم نضيفه على حلة العدس. ثم نضيف عليهم خليط البصل والصلصة السابق ونعجنهم مع بعض كويس حتى تتجانس المكونات كلها مع بعض. بعد ما تبرد نقوم بتشكيلها على شكل صوابع صغيرة. نرصها فى صينية وندخلها الفرن تحت الشواية شوية. نخرجها من الفرن ونضعها على طبق التقديم ونضيف عليها الجرجير او عصير الليمون علشان ما تنشفش وبالف هنا وشفا.

فوائد العدس الأحمر

يحتوى العدس الأحمر على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

يحتوي على نسبة عالية من البروتين. يعد مصدر غنى بالحديد المهم للحفاظ على ضخ الأكسجين فى جميع أنحاء الجسم. مصدر كامل للإلياف والتى تحسن الصحة الهضمية والحفاظ على وزن الجسم. يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم تساعد فى الحفاظ على صحة العظام.

فوائد البصل

يحتوي البصل على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: