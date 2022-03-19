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من المعروف أن للباذنجان فوائد وأهميات كثيرة ولكن اليوم سيتم اختراع طريقة مختلفة باستخدام باذنجانه واحدة أو اثنين فيمكن عمل الباذنجان بشتى الطرق يمكن شويه أو قليه أو عمله على شكل بابا غنوج ويمكن حشوه بالأرز فيمكن طهي الباذنجان بمختلف الطرق ولكن اليوم سنتناول طريقة جديدة في عمل الباذنجان بمكونات متوفرة في كل منزل. طريقة عمل الباذنجان باذنجان.

فلفل.

توابل حسب الرغبة.

جبنه موتزريلا.

سجق اختياري.

ملح وبيض. تجهيز الباذنجان أولًا نقوم بغسل الباذنجان جيدًا بالماء ويتم تنشيفه.

يتم تقطيع الباذنجان إلى شرائح صغيرة.

نحضر زجاجة صغيرة بلاستيك ويتم قصها من الأسفل.

يتم إحضار الشريحة والزجاجة والضغط من أعلى فقط أو لف الزجاجة على الشريحة حتى نحصل على قلب الباذنجان.

نحضر بوله ونضع بها القليل من الماء والملح ونضع بها القشرة الخارجية فقط.

يتم تقطيع قلب الباذنجان إلى قطع صغيرة.

نحضر قرن فلفل ونقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة أيضًا.

نحضر بوله صغيرة ونضع بها قلب الباذنجان المتقطعة ونضيف الفلفل ونضيف إليها البيضتين.

نضيف إلى تلك المكونات ملعقة كبيرة من الدقيق.

يتم إحضار سجق وتقطيعه إلى قطع صغيرة وهذا المكون اختياري.

نضيف التوابل حسب الرغبة نضع القليل من الملح والفلفل الأسمر والسبع بهارات وببريكا.

ويتم التقليب جيدًا حتى تشرب المكونات التوابل.

يمكن إضافة إلى الخليط جبنه موتزريلا المكون اختياري.

نحضر شريحة الباذنجان الخارجية ونقوم بحشي المكونات التي تم صنعها داخلها وبعد ذلك يتم تغطيسها في دقيق أو بقسماط.

نقوم بتسخين الزيت جيدًا ونقوم بقلي الباذنجان أو يمكن وضعه في صينية ووضعه في الفرن.

كما أنه يتم تحمير الباذنجان على الجانبين ونخرجها ونعضها في أطباق مسطحة.

وبذلك نحصل على أشهى الباذنجان وتصبح الوجلة متكاملة. عمر شويل - جدة فكرة عبقرية هاتي باذنجانه وزجاجة فارغه وتعالي سنقلي الباذنجان بدون ولا نقطه زيت - ثقفني

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