خلطتي السحرية ضعيها على الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة انسي أنها تكش أو تفك

الكفتة من الوصفات السهلة والخطوات لتحضيرها بسيطة جدا من الممكن أن يتم عملها في البيت وبأقل الإمكانات، ومن خلال التي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات التي تتعلق بالوصفة وكيفية عملها حيث تعتبر وصفة الكفت من بين أهم الوصفات التي يتم عملها من اللحم المفروم وتكون سهلة التحضير وتعد مكونات الكفتة متوفرة بالمنزل ومن السهل على كل ربة منزل أن تقوم بإعدادها لأفراد لأسرة وتحضيرها يكون سريع ومثالي ومن المكونات الأساسية لعمل خليط الكفتة ما يلي في تلك الفقرات القادمة مع بيان أهم الخطوات الأساسية، والتي من خلالها من الممكن أن يتم التحضير لوصفة الكفتة بكل سهولة.

مكونات إعداد كفتة الحاتي المشوية

طريقة بسيطة لعمل الكفتة من الممكن أن تتم بالمنزل ومن دون أن تكون هناك أي مكونات غريبة، ومن خلال الآتي في تلك السطور نعرض أهم المكونات مع اللحم المفروم والي من الممكن أن تساعد في تنكيه اللحم المفروم والحصول على الطعم الأفضل لكفتة الحاتي المشوية المتميزة والتي يفضل تناولها الكبار والصغار، ومن خلال ما يلي مكونات الكفتة المشوية، من الممكن الاستعانة بالمكونات البسيطة القادمة لعمل ألذ وصفة من وصفات الكفتة ومن أهم المكونات ما يلي في تلك الفقرات التالية:

كيلو من مكون اللحم المفروم.

بهارات الكفتة المشوية

فلفل أسود ناعم.

رشة من مكون جوزة الطيب.

ملح.

ربع كوب من مكون فول الصويا.

بقدونس مفروم.

بصل مبشور.

وعاء ملائم.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

طريقة تحضير كفتة الحاتي المشوية

الخطوات الأساسية والتي من الممكن أن تساعد في عمل الكفتة ما يلي في النقاط القادمة: