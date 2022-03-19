نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كالسحر سبحان الله اقوى مشروب لتقوية المناعة وطرد البلغم والكحة الحادة وعلاج البرد فى ساعتين بدون ادوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كالسحر سبحان الله اقوى مشروب لتقوية المناعة ، يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي وتراكم البلغم مما يجعلها تعاني كثيراً من أمراض عديدة، وتلجأ بعضهم إلى استعمال المضادات الحيوانية بطريقة عشوائية بشكل دائم تكون سبب في ضعف الجهاز المناعي بشكل أكبر، وينتج عنها إنتاج سلالات مختلفة من البكتيريا التي تقاوم المضادات الحيوية.

ولكي تتجنبين استخدام المضادات الحيوية بهذا الشكل يمكنك الاعتماد على مجموعة متنوعة من المشروبات الطبيعية المفيدة جداً لصحة الإنسان وسوف نقدم لكم أهم المشروبات الطبيعية المفيدة جداً للجهاز المناعي وطرد البلغم.

كالسحر سبحان الله اقوى مشروب لتقوية المناعة

هناك الكثير من المشروبات الطبيعية التي تحتوي على عناصر طبيعية مهمة جداً يحتاج لها الجسد دائماً وتساعد على تقوية الجهاز المناعي وطرد البلغم، كما أنها مفيدة جداً للصحة ومنها التالي:

عصير الجزر

يعد الجزر واحد من أهم المواد الغذائية التي تعمل على طرد البلغم لأنه يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي الذي يكون الجسم بحاجة كبيرة له ويوجد به أنواع أخرى من مضادات الأكسدة ويتم تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة، فقومي بتقطيع 5 حبات من الجزر ومن ثم يتم وضعها في الخلاط الكهربائي ويضاف له 3 كوب ماء فاتر ويتم عصر الجزر.

بعد ذلك سوف يصبح عصير الجزر جاهز ويضاف له ملعقتين من العسل الطبيعي واخلطيهم سوياً ويفضل أن يتم تناول العصير كل ساعتين على مدار اليوم، وبهذه الطريقة يستفيد منها الجسم بشكل أكبر.

الملح والكركم

يتمتع الكركم باحتوائه على كثير من الخصائص والعناصر المفيدة التي تساعد في تخليص الجسم من السموم وتحديداً العدوى التي تؤثر على الجهاز التنفسي، بجانب أن الكركم يساعد على تحفيز الجهاز المناعي بشكل قوي وفعال.

كذلك الملح يحتوي على مواد طبيعية تساعد على طرد البلغم ويتم تحضير المزيج بطريقة سهلة وبسيطة فقومي بإحضار وعاء عميق ضعي به 1 ملعقة صغيرة الحجم من الكركم ومن ثم يتم إضافتها للماء المغلي واخلطيهم جيداً مع بعضهم.

بعدها يتم إضافة ملعقة صغيرة من الملح وقلبي المكونات مع بعضهم جيداً وبعدها يضاف القليل من العسل واخلطي المكونات مع بعضهم ويتم تناول الخليط من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم حتى تتخلصين من البلغم تماماً.