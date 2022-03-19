نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندك كوب عدس لن نطبخه ولن نسلقه كنز وانت لا تعلم عمري ما تخيلت كل هذا يطلع من العدس في المقال التالي

يعتبر العدس من أولى البقوليات المليئة بالبروتينات والفيتامينات والمعادن علاوة على طعمه الشهي وخاصة في فصل الشتاء فتناول العدس يمنحنا الكثير من الطاقة والقدرة على العمل وبذل المجهود وسنتناول في هذا المقال طريقة عمل العدس بدون طبخ أو سلق بطريقة اقتصادية يمكن توفيرها لدى كل ربات المنازل بدون الحاجة إلى طبخه مما يوفر الكثير من الوقت لدينا وبطريقة جديدة وصحية وبأقل الإمكانيات. طريقة عمل العدس بدون طبخ أو سلق عدس.

أرز.

ملح.

بيكربونات صوديوم.

سكر.

ماء. خطوات تجهيز العدس بدون طبخ أو سلق نحضر بوله متوسطة الحجم ونضع بها كوبين من العدس الأصفر أي بما يعادل نصف كيلو.

نحضر نصف كيلو من الأرز المصري العادي ونقوم بغسله جيدًا بالماء ثم نضعه في بولة متوسطة الحجم.

يتم إضافة القليل من الماء المغلي على كل من الأرز والعدس ثم يتركوا حتى يطروا تمامًا ما يقارب نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع.

يتم تصفية الأرز من الماء ونقوم بضرب الأرز في الخلاط.

نفس الخطوة نقوم بتصفية العدس ونقوم بضربه في الخلاط.

يتم إضافة كلتا المكونين على بعضهم في بوله كبيرة مع التقليب جيدًا ويتركوا حوالي ربع ساعة.

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

نضيف إليهم ملعقة صغيرة من السكر ورشة من الملح.

يتم خلط المكونات جيدًا ثم تترك لترتاح حوالي ربع ساعة.

والخطوة التالية هي أن نحضر طاسة تيفال وندهنها بالزيت بواسطة الفرشاة ونضعها على نار متوسطة.

حيث أنه يتم فردها على الطاسة وتحميرها وتقلب على الناحية الأخرى ويمكن حشوها جبنه موتزريلا أو شاورما أو أي حشو حسب الرغبة.

كما أنه تلك الأكلة مشهورة في الهند حيث يمكن عملها بأقل المكونات بدون الحاجة إلى سلق العدس أو طبخه. عمر شويل - جدة عندك كوب عدس لن نطبخه ولن نسلقه كنز وانت لا تعلم عمري ما تخيلت كل هذا يطلع من العدس - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عندك كوب عدس لن نطبخه ولن نسلقه كنز وانت لا تعلم عمري ما تخيلت كل هذا يطلع من العدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.