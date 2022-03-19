طريقة عمل كريم لبان الذكر (كولاجين طبيعي) بالطريقة الصحيحة الحل السحري لكل مشاكل بشرتك سيغنيك عن جميع الماسكات

شراء مستحضرات التجميل أو اللجوء إلى منتجات العناية بالبشرة شيء يحبه الكثير من السيدات ويرغبون في شرائه بشكل دائم، ولكن نعلم جيداً ما مدى التكلفة العالية التي يمكن دفعها في هذا الأمر، لذلك لا مانع من استخدام الوصفات الطبيعية في المنزل التي تساعد في شد البشرة وجعلها أنقى، فبدلاً من الكولاجين الذي يمكن شرائه سننفذها الآن بسهولة كبيرة دون قلق.

كولاجين من لبان الذكر

سنقوم الآن بصناعة كولاجين طبيعي في المنزل يساهم في جعل البشرة أفضل عن أي شيء آخر، حيث تعتبر المكونات متواجدة في اي منزل دون أن نضطر لشراء أياً منهم، يمكنكم التعرف على كل شيء هكذا:

علينا أن نحضر لبان الذكر من خلال وضعه بداخل الماء الطبيعي وبعد ذلك تركه لفترة طويلة.

تحضير ملعقة كبيرة من النشا.

تحضير ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير الكولاجين الطبيعي

سنحاول الآن تحضير الكولاجين من خلال تنفيذ هذه الخطوات البسيطة، عليكم اتباعها بشكل كامل للحصول عليه: