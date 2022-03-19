نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم لبان الذكر (كولاجين طبيعي) بالطريقة الصحيحة الحل السحري لكل مشاكل بشرتك سيغنيك عن جميع الماسكات في المقال التالي
شراء مستحضرات التجميل أو اللجوء إلى منتجات العناية بالبشرة شيء يحبه الكثير من السيدات ويرغبون في شرائه بشكل دائم، ولكن نعلم جيداً ما مدى التكلفة العالية التي يمكن دفعها في هذا الأمر، لذلك لا مانع من استخدام الوصفات الطبيعية في المنزل التي تساعد في شد البشرة وجعلها أنقى، فبدلاً من الكولاجين الذي يمكن شرائه سننفذها الآن بسهولة كبيرة دون قلق.
كولاجين من لبان الذكر
سنقوم الآن بصناعة كولاجين طبيعي في المنزل يساهم في جعل البشرة أفضل عن أي شيء آخر، حيث تعتبر المكونات متواجدة في اي منزل دون أن نضطر لشراء أياً منهم، يمكنكم التعرف على كل شيء هكذا:
- علينا أن نحضر لبان الذكر من خلال وضعه بداخل الماء الطبيعي وبعد ذلك تركه لفترة طويلة.
- تحضير ملعقة كبيرة من النشا.
- تحضير ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
طريقة تحضير الكولاجين الطبيعي
سنحاول الآن تحضير الكولاجين من خلال تنفيذ هذه الخطوات البسيطة، عليكم اتباعها بشكل كامل للحصول عليه:
- تحضير نصف كوب من لبان الذكر الذي تم نقعه بداخله.
- وبعد ذلك نضع النشا بداخله مع التقليب الجيد.
- نضع هذا الوعاء على النار ومن ثم نقوم بتقليبه جيداً حتى نحصل على قوام ثقيل أو كريمي.
- بعد ذلك نضع جوز الهند والفازلين ومن ثم نقوم بتقليبه جيداً ليتم دمجهم معاً.
- بعد تكون الكريم علينا أن نضعه في الثلاجة لفترة طويلة، ثم نقوم باستخدامه كل يوم في الصباح ليعطي البشرة ما تحتاج إليه من ترطيب وتتقية وغيره.
- يمكنكم التعرف عليه واستخدامه بشكل مستمر َستلاحظون الفرق دائمًا، ويمكنكم متابعتنا بشكل دائم لوصفات أكثر في حديثنا القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم لبان الذكر (كولاجين طبيعي) بالطريقة الصحيحة الحل السحري لكل مشاكل بشرتك سيغنيك عن جميع الماسكات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.