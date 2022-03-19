طريقة عمل تتبيلة السمك المشوى بالتتبيلة الرائعة على الفحم وعلى البوتاجاز افضل الوصفات

تعتبر طريقة السمك المشوى على الفحم من اقوى وافضل الوجبات والتى سوف تنال محبة ورغبة أفراد الاسرة. لما تتميز بة من الطعم الشهى واللذيذ الرائع حيث تعتبر السمك المشوى على الفحم طريقة مميزة جدا وتعد الأسماك عموما من الاكلات البحرية المحببة لدى الجميع. وتختلف طرق تحضير السمك سواء المشوى والمقلى او فى الفرن .ويحتوى السمك على الكثير من الفوائد والقيمة الغذائية العالية الهامة للانسان من المعادن والبروتينات الضرورية. ونوضح في السطور التالية طريقة عمل السمك المشوى.

خطوات تحضير السمك المشوى

يعد السمك من الأطعمة الشهية والتى تحتوى على أهم العناصر الغذائية. مثل الكالسيوم والحديد والفسفور. والزنك والماغنسيوم. والبوتاسيوم والكثير من الأحماض الهامة والتى يحتاجها الجسم. ويمكن لربات البيوت تحضير انواع السمك المشوى والمقلى للاسرة حتى تتم الاستفادة منه مرة او مرتين فى الاسبوع بكل سهولة ونوضح فى السطور التالية أهم طرق عمل السمك فى المنزل أفضل من المحلات.

مكونات ومقادير السمك المشوى

مقدار ست حبات من السمك البورى.

مع عشر فصوص من الثوم المفروم.

كذلك خمس حبات من الفلفل الأخضر.

ثم حزمة من الكزبرة الخضراء.

ايضا حبة من الطماطم المفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثم ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مع ملعقة صغيرة من الكمون.

ايضا ملعقة من الكزبرة الناشفة.

كذلك ملعقتان من الزيت.

ايضا ملعقتان من الخل.

ثم ثلث كوب من عصير الليمون.

مع كوب ونصف من الردة.

خطوات وطريقة عمل السمك المشوى

غسل السمك جيدا وتركه لتصفية الماء. بواسطة فرشاة يتم دهن السمك ببعض الزيت.

نضع جميع المكونات فى وعاء الكبة من الثوم والفلفل والشطة والملح والكمون والكزبرة والفلفل الاسود وتخلط حتى نحصل على قوام متجانس.

ثم وضع المكونات فى وعاء اخر واضافة الطماطم والكزبرة الخضراء والخل وعصير الليمون والزيت مع التقليب حتى تختلط المكونات.

ثم حشو قطع السمك من الداخل ببعض الخليط. ويوضع باقى الخليط فى طبق التقديم.وضع الردة فى طبق كبير.

طريقة التسوية على الفحم

اشعال الفحم جيدا فى الشواية ثم وضع الشبك السلك على شواية الفحم.

وضع السمك فى الردة والتقليب على جميع الجوانب حتى يتغلف بالردة.

ثم وضع قطع السمك على شواية الفحم ويقلب كل عدة دقائق حتى تمام النضج.

يمكن وضع السمك فى باقى الصلصة حسب الرغبة.

طريقة التسوية على البوتاجاز