أحلي مخلل بزنجان التومية الشهية بطريقة سهلة وصحية بالمنزل وأفضل من المحلات والمطاعم

يعتبر البانجان التومية من أحلي وأطعم المقبلات التي لا يخلو منها أي بيت، لأنه من المخللات الأساسية علي مائدة الطعام والذي يعمل على فتح الشهية ويساعدنا علي تناول كميات أكبر من الطعام، كما أن هناك العديد من الخضروات التي يمكننا عملها كنوع من أنواع المخللات، وذلك مثل الخيار، والفلفل الأخضر، أو الجزر، أو الكرنب، أو الباذنجان حيث يعتبر الباذنجان من أفضل وأكثر الخضروات التي تحتوي كميات كبيرة من الحديد المفيد للجسم، وإمداده بالكالسيوم والذي تحتاجه أنسجة الجسم بشكل أساسي، ويمكننا عمل الباذنجان بالعديد من الطرق اللذيذة حيث أن البعض من الأفراد الذين يقومون بعمل الباذنجان بالبشاميل باللحمة المفرومة وهناك من يقوم بعمله مقلي في الزيت وتناوله مع الوجبات الشعبية، وكما يمكننا أيضا عمل الباذنجان كنوع من أنواع المخللات عن طريق سلقه ووضع به كمية من خلطة الثوم التي تعطي إليه طعم ونكهة رائعة وشهية، ويمكننا تناول هذا النوع من المخلل مع المأكولات الشعبية مثل الفول أو العدس والبطاطس وغيرها من الأصناف الأخرى المتعددة، ونجد غالبية الأفراد عندما يرغبون بتناول هذا النوع من المخلل يقومون بشرائه من المحلات أو من محلات المأكولات الشعبية، والذي يعتبر مجهول المصدر من الناحية الصحية حيث أن طريقة عمله غير مضمونة لنا فقد يحتوي على الملوثات الضارة، ويعتقد الكثير من الناس أنه من الصعب علينا أن نقوم بعمل الباذنجان المحشو بالثوم في المنزل، حيث أنهم يعتقدون أن هذه المحلات تعمل على إعداد خلطة خاصة به لتقديمه بشكل جذاب ومختلف، ولكننا يمكننا عمله في المنزل وذلك من خلال طريقتنا المميزة والصحية والسهلة وبأقل تكلفة لعمل أحلي وأطعم مخلل بزنجان التومية.

طريقة عمل مخلل البزنجان التومية ومكوناته

المكونات

كيلو أو أكثر من الباذنجان الأسمر الرفيع.

خمسة ملاعق كبيرة من الثوم المهروس أو أكثر ويجب أن تتناسب كمية الثوم مع الباذنجان.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

عليكي بتحضير حلة كبيرة وضعي بها كمية من الماء وضعيها على النار وقومي بوضع كمية من الباذنجان الرفيع وقومي بتركها حتى تسلق.

بعد سلق الباذنجان جيدا قومي برفعه من على النار وأتركيه جانيا وقومي بفتحه بفتحة جانبا وهي عبارة عن فتحة متوسطة.

بعد ذلك أحضري طبق وضعي به كمية من الثوم مع الخل والملح وقومي بمزجهما جيدا وعليكي بوضع هذه الخلطة في الفتحة التي قومنا بفتحها في الباذنجان.