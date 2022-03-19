نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بتاعه ماك وكنتاكي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة في المقال التالي
البطاطس من الأكلات التي يفضلها جميع الأشخاص وهي عشق الجميع وتعتبر من الأكلات التي يمكنكم تحضيرها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة وطريقة طهيها سهلة وبسيطة للغاية أيضا ويمكنكم تحضير البطاطس بالعديد من الطرق المختلفة منها البطاطس المقلية والبطاطس المسلوقة والبطاطس المطبوخة حسب الرغبة واليوم سوف نقدم لكم اشهي الوصفات وهي البطاطس المقلية المقرمشة مثل المحلات والمطاعم كما يفضلها الأطفال تابعوا معانا.
المقادير المطلوبة لعمل البطاطس المقرمشة
يمكنكم تحضير البطاطس المقرمشة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:
- بطاطس.
- زيت.
- مياه ساخنة.
- ملح.
- خل.
طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بكل سهولة
يمكنكم تحضير البطاطس المقرمشة بكل سهولة في المنزل مثل المطاعم من خلال الخطوات الآتية:
- في البداية يجب عليكم تقشير البطاطس ويتم تقطيعها بسمك واحد فقط.
- في قدر على النار نقوم بوضع الماء والملح وتركها حتى الغليان.
- ثم يتم بعد ذلك إضافة الخل ويجب وضع أصابع البطاطس في مصفاة للتخلص من المياه نهائيا.
- في مقلاة نضع الزيت وننتظر حتى يسخن.
- ثم نقوم بوضع البطاطس في الزيت ونتركهم لمدة سبع دقائق
- ثم يتم وضع البطاطس المقلية على ورق المطبخ للتخلص من الزيت نهائيا.
وصفة ماك
المكونات:
- بطاطس مسلوقة.
- زيت.
- خميرة فورية.
- كمون.
- بابريكا.
- فلفل أسود.
- ملح.
- كاري.
- كركم.
- مياه.
- بهارات البطاطس.
طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بوصفة ماك
- في البداية يجب عليكم هرس البطاطس المسلوقة ويتم تشكيلها حسب الرغبة.
- في وعاء كبير نقوم بوضع الماء والدقيق والخميرة والبهارات وبالطبع هذا الخليط يجب أن يظل سائل.
- ثم نقوم بترك الخليط حتى يختمر في مقلاة نقوم بوضع الزيت وننتظر حتى يسخن.
- ثم نقوم بوضع البطاطس في الزيت ونتركها سبع دقائق.
ثم نقوم بوضع البطاطس على ورق المطبخ للتخلص من الزيت نهائيا.
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