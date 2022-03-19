احذر سم قاتل.. هذا ما يحدث لجسمك عند غسل الدجاج بالماء قبل الطهي وهذه الطريقة الصحيحة للتنظيف

يسبّب غسل الدّجاج النيء قبل الطهو زيادة خطر الإصابة بالتسمُّم الغذائيّ الذي تُسببه البكتيريا العطيفة، أوالمنثنية (Campylobacter)؛ فغسله بالماء قبل الطهو ينشر البكتيريا على اليدين والملابِس وأدوات الطهو إضافة إلى أسطح المطبخ، وقطرات الماء هذه تنتشر على مسافة 50 سم مُحمّلة بالبكتيريا العطيفة التي لها العديد من المخاطر على صحّة الجِسم، فما أهم أعراضُها؟ وكيف يُحمى الجسم من خطر الإصابة بها؟ وما الطريقة الصحيحة لغسل الدّجاج؟ وما المُدّة التي يُحفظ خلالها الدّجاج في الثلاجة، كل ذلك سنحاول أن نستعرضه بشئ من التفصيل خلال الأسطر القليلة التالية.

أعراض الإصابة بالتّسمم الغذائي بسبب غسل الدّجاج قبل الطّهي

قد لا تظهر على بعضهم أي أعراض نتيجة الإصابة بالعدوى التي ينقلها غسل الدجاج النيء، وبعضها الآخر قد تسبب لهم العديد من المُضاعفات؛ إذ يبدأ ظهور الأعراض خِلال يومين من الإصابة وتستمِر لمُدّة أسبوع، وهنالك العديد من ربات البيوت وغيرهم ممن يحبون تناول الدجاج يتجاهلون تلك الأضرار التي قد تلحق بهم جراء تناولهم الفراخ بهذه الطريقة، ومن ثم إليكم أبرز الأعراض:

الاعراض الشائعة:

الإسهال.

وجود دّم في البُراز.

الحُمي.

ألم في المعِدة وتشنجاتها.

انتِفاخ في البطن.

الأستفراغ. قد يهمك أيضًا

2 . الأعراض الخطيرة:

الشعور بألم شديد في المعِدة وفتحة الشرج.

الإسهال قد يستمر لأكثر من يومين.

الحُمى التي تصل درجات حرارة الجسم فيها إلى (38.9) مئوية أو أكثر.

الإصابة بالجفاف؛ والتي تتضمن أعراضها: لون البول الداكِن، والجفاف في الفم والبشرة إضافة إلى الشعور بالدّوخة.

الطريقة الصحيحة لتنظيف الدجاج من الزفارة والبكتيريا

عدة خطوات تقلل خطر انتشار البكتيريا الضارة عند تحضير الدجاج النيء، ومنها تغطية الدجاج يفضل تغطية الدجاج النيئ وتخزينه في الجزء الأسفل من الثلاجة حتي لا يتقطر علي الأطعمة الأخري حتي لا تلوث البكتريا الأطعمة الأخري وتؤدي إلي التسمم الغذائي.

يجب التأكد من غسل اليدين جيداً قبل وبعد التعامل مع الدواجن النيئة، واستخدام لوح تقطيع منفصل للدواجن.

عند طهي الدواجن، يمكن استخدام مقياس حرارة نظيف للتأكد من نضج اللحم عند درجة 165 فهرنهايت على الأقل وفقاً لتوصيات إدارة الغذاء والدواء.

تأكد من فحص درجة الحرارة في الجزء السميك من اللحم، حيث إن هذا الجزء هو الأبطأ في الطهي لدرجة الحرارة اللازمة.

وأخيراً تأكد من غسل مقياس حرارة اللحوم قبل وبعد كل استخدام، وتنظيف وتعقيم أي أسطح وأوانٍ قد لامست الدواجن النيئة أو اللحوم قبل تحضير الأطعمة الأخرى.

إذا كان الدجاج مجلّداً، أحرصوا على أن يكون ذائباً بالكامل أو ذوبوه قبل التنظيف.

أزيلي أي رواسب إضافية من الجلدة.

وعند تنظيف دجاجة كاملة، إحرصوا على تنظيف الأحشاء أيضاً.

إغسلي الدجاج من الداخل إلى الخارج بواسطة الخلّ الأبيض إفركوا الدجاج بشرائح الليمون الحامض ورشّوا الملح الخشن والفلفل.

طريقة طهي الدجاج الصحية