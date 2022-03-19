طريقه عمل الكشري المصري زي المحلات بالظبط ١٠٠٪ بكل أسراره وتكاته هتاكلي صوابعك وراه

طريقة عمل الكشري المصري زي المحلات تلك التي تبحث عنها معظم السيدات، والتي تتكون من العديد من المكونات أسسها الأرز والمكرونة والعدس والحمص والشعرية، فهو يحتاج الكثير من المكونات لكي يتم تحضيره ولكنها مكونات سهلة ومتوافرة، كما تعد طريقة تحضيره من أسهل ما يكون ولكن مايميز الطعم عن آخر هو كيفية عمله، ولعلنا سنلاحظ ذلك في محلات الكشري التي عليها إقبال كبير وأصبح لها اسم لامع وتتضمن العديد من الفروع في العديد من المحافظات، ولذلك سوف نوضح أفضل وأنجح طريقه لتجهيزه، كما نوفر لكم مقادير الكشري المصري زي المحلات.

مقادير عمل الكشري المصري

مكونات الكشري المصري ومقاديره بسيطة ولن تحتاج إلى تكلفة كبيرة، وهى كما يلــــــــي مع العلم أن تلك الكميات على حسب رغبتك:

400 جرام من الأرز المصري المنقوع والمصفى.

500 جرام (نصف كيلو) من المكرونة.

200 جرام عدس بني.

100 جرام من الشعرية.

200 جرام من الحمص.

500 غرام (نصف كيلو) من البصل المقطع شرائح.

2 كوب من عصير الطماطم.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

6 فصوص من الثوم المهروس.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثم 3 ملاعق كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة شطة.

ثم ملعقة ونصف كبيرة من الكمون.

وملح وفلفل أسود.

حبة من الفلفل الأحمر الحار مفروم وناعم.

طريقة عمل الكشري المصري زي المحلات

في البداية نقوم بقلي شرائح البصل على نار عالية حتى تصل للون الذهبي الفاتح ونقوم برفعها من على النار. كما نقوم بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت تحمير البصل على نار متوسطة لكي يتم تحمير البصل المفروم به، ثم نضيف إليه العدس ونقلبه لمدة دقيقتين ونضع ثلاث أكواب من الماء ونتركه على النار لمدة 20 دقيقة حتى ينضج. بينما نضع اربع ملاعق كبيرة من زيت تحمير البصل في حلة على نار متوسطة، ونقوم بتحمير الشعرية به ثم نضيف الأرز ونقلب جيداً، وبعدها نضيف أربع أكواب من الماء ونغطى الحلة ونتركها حتى ينضج الأرز، ثم نضعه على العدس. ونضع وعاء عميق به ماء لكي يصل لدرجة الغليان ونضع به المكرونة حتى يتم سلقها، ثم نقوم بتصفيتها ونضع عليها القليل من الملح ورشة من الفلفل الأسود وملعقتين من زيت تحمير البصل ونتركها على نار هادئة لمدة خمس دقائق ويتم رفعها من النار. كما يتم سلق الحمص وتصفيته وتركه جانباً لوقت التقديم.

طريقة تحضير صلصلة الكشري

أولاً نضع وعاء على النار وبه معلقتين من الزيت ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي.

ثم نضيف إلية مقدار عصير الطماطم والملح والكمون والفلفل الأسود ومعلقة عصير ليمون صغيرة.

ونقلب المكونات جيداً ونتركها حتى تصل للغليان ويصبح قوامها ثقيل ونرفعها من على النار.

ولعمل صلصة حارة للكشري نكرر نفس الخطوات مع إضافة الفلفل الحار أو الشطة مع باقي المكونات.

طريقة عمل دقة الكشري

نضع كوب من الماء في وعاء على النار ونضع معه الثوم المفروم والفلفل الأحمر الحار والكمون والخل والملح وعصير ليمون ونقلب المكونات جيداً، ونتركها لتغلى ثم نرفعها من على النار ونتركها جانباً.

ولتقديم الكشري نضع طبقة من الأرز والعدس ثم طبقة من المكرونة، ونقوم بتزيين الوجه بالبصل المقلى والحمص المسلوق، ونقدم الصلصات والدقة جانب الطبق.