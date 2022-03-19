طريقة عمل بلح الشام المقرمش في البيت بطعم رائع وقرمشة مثالية

بلح الشام المقرمش من الحلويات الشامية اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث المذاق الطيب، كما تبحث الكثير من السيدات على طريقة تحضيره في المنزل، وذلك لأنه يعد من الحلويات التي يتم تجهيزها في المناسبات وتقدم للضيوف، كما أن مكوناته بسيطة جدا وليست مكلفة ومتوفرة في كل مكان، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل هذه الوصفة بسهولة ويسر حتى يتسنى عملها من قبل السيدات بنجاح.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش

من خلال بعض المكونات التي يتم عرضها في السطور التالية يمكنك عمل بلح الشام بسهولة، كما أن هذه المكونات متوفرة ورخيصة الثمن، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

4/3 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ثلاث بيضات.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

يمكنك صنع بلح الشام اللذيذ في بضع دقائق؛ فهو لا يستهلك وقت في العمل ومكوناته ليست مكلفة، والآن نعرض لكم الطريقة من خلال الخطوات التالية خطوة بخطوة، وهى:

يتم إحضار وعاء كبير ونضع به الزبدة والماء ثم نضعهم على النار.

ثم نقوم بإحضار وعاء أخر نضع به كلا من الدقيق والنشا والملح.

يتم التقليب فيما بينهم ثم نضع المكونات الجافة على المكونات السائلة.

تقلب المكونات جميعها لمدة عشرة دقائق.

بعد ذلك نتركها لمدة عشر دقائق لكي ترتاح وتبرد.

ومن ثم نضع البيض مع التقليب الجيد حتى تصبح العجينة طرية.

نضع المقلاة على النار وبها زيت غزير، ثم يتم تشكيل بلح الشام بكيس الحلواني المخصص لذلك.

يتم التقليب حتى يصبح اللون ذهبي ونخرجه ليصفى من الزيت.

نضع على بلح الشام الشرب ونخرجها وتقدم في طبق التقديم.

أسرار بلح الشام