بسكويت عشر دقائق الناعم يذوب بالفم بيضة واحدة لعمل أشهى بسكويت

بسكويت عشر دقائق لذيذ سهل تحضير من أفضل أنواع بسكويت سريع التحضير وانتشر بكثرة في الكثير من البيوت لأنه من أسهل أنواع بسكويت الذي يعد بالمنزل كما أنه يعطي طعم بسكويت الجاهز تماما الذي يباع في محلات ومن خلال عدد محدد من مكونات يمكنك صنع كمية كبيرة من البسكويت فبدلا من صرف الأموال على شراء بسكويت من خارج لأسرتك، قومي بإعداده اليوم في مطبخك بتكلفة شراء ببسكويت بخطوات بسيطة وتكون أطيب حلويات مقرمشة سريعة لذيذة ولا تحتاج إلى جهد أو وقت وذلك هو سبب تسميتها ببسكويت 10 دقائق، فعند وضع البسكويت في الفرن لا يحتاج إلا عشر دقائق حتى ينضج، فتابعوا معنا لنقدم معكم وصفة ناجحة الطريقة الأصلية لعمل بسكويت العشر دقائق مقرمش يذوب بالفم.

بسكويت عشر دقائق ناعم يذوب بالفم

يوجد الكثير من أنواع بسكويت ولكن أفضل نوع وأطيب هو بسكويت عشر دقائق ويتم تناوله في الإفطار وخاصة للأطفال أو مع الشاي أو القهوة للكبار.

مكونات بسكويت 10 دقائق الناعم بالزبدة

عدد 2 كوب من دقيق الأبيض للحلويات. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. نصف كوب من سكر الأبيض. نصف كوب من زبدة طرية بحرارة المطبخ. بيضة واحدة بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

تحضير بسكويت عشر دقائق بوصفته الأصلية

أولا نقوم بخلط السكر مع زبدة طرية في وعاء عميق حتى تتحول إلى خليط كريمي هش بقوام عالي وتأخذ الزبدة لون أبيض فاتح ويذوب السكر أيضا.

ثم نضيف إليهم البيضة مع الفانيليا وتخفق بالمضرب كهربائي جيدا حتى تكون مزيج واحد هش القوام، ويترك مزيج الزبدة جانباً لتجهيز باقي المكونات.

في وعاء عميق ينخل الدقيق ويرش عليه الملح وينخل عليه البيكنج بودر وتقلب مكونات الجافة معا ويضاف الدقيق بشكل تدريجي، ثم نحضر مزيج الزبدة ويضاف عليها مكونات جافة تدريجيا مع تقليب حتى يتحول خليط إلى عجين متماسك.

العجن يكون بلم العجينة بتجميع كل مكونات مع بعضها حتى تكون عجينة طرية ناعمة غير لاصقة باليد، وتجمع خليط البسكويت وتلف وتدخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك ليسهل تشكيلها.

ثم بعد المدة أحضري العجينة من الثلاجة وتقطع قطع البسكويت بالسكين أو على حسب الشكل الذي ترغبين فيه تفرحي أولادك بها اختاري أشكال جميلة تجذب انتباههم.

ثم احضري صينية الفرن وبطنيها بورق الزبدة ويرص عليها قطع عجينة البسكويت مع ترك مسافة ما بين كل قطعة والأخرى لمنع إلتصاق بسكويت العشر دقائق من بعضها.

يسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 4 دقائق وعندما يسخن أدخلي الصينية الفرن لمدة 10 دقائق فقط حتى يأخذ بسكويت لون ذهبي ويصنع قشرة من أسفل، ثم يترك حتى يهدأ خارجا ويقدم مع القهوة أو الشاي.

كما يمكن أن تعدي كمية من بسكويت العشر دقائق سادة وبالشوكولاته ويرص في عبوة محكمة الغلق لحين تناولها حيث تظل بسكويت مقرمش لحين تقديمه.

طريقة بسكويت عشر دقائق بالشوكولاته

كوب ونصف الكوب من دقيق. عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. نصف كوب من السكر الأبيض. عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ. نصف كوب من زيت. نصف كوب من سمن بدرجة حرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

تحضير بسكويت 10 دقائق بالشوكولاته

نخلط في وعاء ما من السمنة مع السكر والبيض ويضاف عليها نشادر والدقيق المنخول، وتخلط مكونات معا حتى تمتزج ويذوب السكر ويفضل الخفق بالمضرب كهربائي.