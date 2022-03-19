طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بالوصفة المتوارثة في الريف المصري

طريقة عمل الفطير المشلتت، يعتبر الفطير المشلتت من الأكلات اللذيذة والشهية الذي يحبونه الجميع، ويعد وجبه إفطار أو عشاء لذيذة وصحيه لأنه يحتوى الفطير المشلتت على الزبدة الفلاحي الذي بها الكثير من الفيتامينات، وهناك العديد من السيدات يبحثون عن طريقة سهله لعمل الفطير المشلتت في المنزل، معنا وبكل سهولة نقدم لكم اسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت في المنزل.

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طريقة عمل الفطير المشلتت

هناك الكثير من طرق عمل الفطير المشلتت في المنزل ومنها ما يلي.

المكونات المطلوبة لعمل الفطير المشلتت

كيلو دقيق.

كوب زبدة بلدي أو سمنه على حسب الرغبة ويفضل باستخدام الزبدة البلدي.

ماء للعجن.

نصف كوب قشطة.

ملعقة كبيرة ملح.

ثلاث ملاعق زيت.

طريقة تحضير عجينة الفطير المشلتت