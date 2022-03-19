نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بالوصفة المتوارثة في الريف المصري في المقال التالي
طريقة عمل الفطير المشلتت، يعتبر الفطير المشلتت من الأكلات اللذيذة والشهية الذي يحبونه الجميع، ويعد وجبه إفطار أو عشاء لذيذة وصحيه لأنه يحتوى الفطير المشلتت على الزبدة الفلاحي الذي بها الكثير من الفيتامينات، وهناك العديد من السيدات يبحثون عن طريقة سهله لعمل الفطير المشلتت في المنزل، معنا وبكل سهولة نقدم لكم اسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت في المنزل.
وصفة إعداد حلوى صوابع زينب الشهية من الألف إلى الياء.. جرييها ولن تخلو منها مائدة إفطارك في رمضان
طريقة عمل الفطير المشلتت
هناك الكثير من طرق عمل الفطير المشلتت في المنزل ومنها ما يلي.
المكونات المطلوبة لعمل الفطير المشلتت
- كيلو دقيق.
- كوب زبدة بلدي أو سمنه على حسب الرغبة ويفضل باستخدام الزبدة البلدي.
- ماء للعجن.
- نصف كوب قشطة.
- ملعقة كبيرة ملح.
- ثلاث ملاعق زيت.
طريقة تحضير عجينة الفطير المشلتت
- نضع الزيت والزبدة في وعاء لتصبح الزبدة لينه، ثم نقوم بنخل الدقيق ثم نضع عليه الملح ثم بعد ذلك نضع الماء مع العجن المستمر حتى تتماسك العجينة وتصبح متماسكه لينه.
- ثم نقوم بوضع القليل من الدقيق على الرخامة ونقوم بالعجن مرة أخرى لتصبح العجينة طريه، ثم نقوم بتقطيعها إلى أربع قطع ونضعها في صينية وتغطي وتترك ربع ساعه لترتاح.
- وبعد ذلك نضع ملعقة من الزبدة على الرخامة ونقوم بفرد العجينة ونضع على العجينة زبدة ونفردها باليد حتي تصبح العجينة رقيقه نقوم بلمها مع وضع زبدة وتترك جانباً.
- ثم نقوم بعمل العجينة الثانية بنفس الطريقة ولكن قبل أن تلم العجينة نضع الفطيرة الأولى في وسطها ثم تلم الفطيرة ونقوم بوضعها في صينية ممسوحة بالزبدة ونضع على وجهها القشطة .
- ثم نقوم بعمل العجين المتبقي بنفس الطريقة وتوضع في الصينية ونترك الفطير يرتاح لمدة ساعة ونصف ثم نقوم بالسوى ونضع الفطير في الفرن متوسط الحرارة ويترك حتي السوى ثم يقدم ساخن مع العسل بالطحينة والجبنة وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بالوصفة المتوارثة في الريف المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.