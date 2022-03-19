وصفة إعداد حلوى صوابع زينب الشهية من الألف إلى الياء.. جرييها ولن تخلو منها مائدة إفطارك في رمضان

وصفة إعداد حلوى صوابع زينب الشهية، تعد صوابع زينت من أنواع الحلوى المحببة ى الكبار والصغار وخصوصاً الأطفال، وذلك لأنها تحتوي على مذاق رائع ولذيذ ومذاق شهي، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير صوابع زينب في البيت بدل من شرائها من محلات الحلوى، وتحضير الحلوى في المنزل تكون أكثر صحة وامان على صحة الأسرة، في هذا المقال نقدم لكم طريق سهلة وبسيطة لعمل حلوى صوابع زينب.

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طريقة عمل صوابع زينب في المنزل

هناك العديد من طرق تحضير صوابع زينب الشهية التي يتناولها الكثير من الناس بعد وجبة الإفطار ومن هذه الطرق نطرحها لكم في الآتي.

المكونات المطلوبة لعمل صوابع زينب

٢ كوب دقيق أبيض.

ملعقة خميرة فورية.

٢ كوب دقيق سميد.

نصف كوب من الزيت.

ذرة ملح، ذرة سكر.

كوب ماء.

ملعقة فانيليا.

شربات حلويات وسنتعرف على طريقة تحضيره في الآتي.

طريقة التحضير صوابع زينب

نحضر وعاء كبير ونضع به الزيت والماء والملح والخميرة والسكر ونقلب جيداً، ثم نضع الدقيق الأبيض ونقلب جيداً ثم نضيف دقيق السميد ونستمر في التقليب حتى تتماسك العجينة. ثم نتركها ربع ساعة وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى أصابع ويمكن تشكيلها بالشوكة ونكرر حتى نفاذ الكمية، ثم نضع زيت غزير في طاسة القلية ونقوم بتحمير صوابع زينب ونتركها حتى تصل إلى اللون الذهبي. بعد ذلك نخرجها من الزيت على الشربات مباشرة ونتركها لمدة دقيقة ثم نخرجها من الشربات وتقدم بالهنا والشفا.

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المكونات

٢ كوب سكر.

٢ كوب ماء.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة التحضير

حيث أنه في البداية نضع السكر والماء وعصير الليمون في حلة ونرفعها على النار لمدة ١٠ دقائق ثم نطفئ النار.

وفيما بعد نضعها على صوابع زينب.